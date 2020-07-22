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Стартует Всемирная шахматная олимпиада

22.07.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартует Всемирная шахматная олимпиада

Сегодня стартует Всемирная шахматная олимпиада. Впервые престижный турнир пройдёт в онлайн-формате.

Ранее соревнования должен был принять российский Ханты-Мансийск, однако старт турнира отложен на год. В составе сборной Беларуси выступят и лидеры – серебряный призёр чемпионата Европы Алексей Александров и международный гроссмейстер Анастасия Зезюлькина. Наши шахматисты рассчитывают выйти в плей-офф турнира. В 2022-м году Всемирную шахматную олимпиаду примет Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня стартует Всемирная шахматная олимпиада. Впервые престижный турнир пройдёт в онлайн-формате. Ранее соревнования должен был принять российский...
 
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