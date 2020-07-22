Источник материала: ОНТ

Сегодня стартует Всемирная шахматная олимпиада. Впервые престижный турнир пройдёт в онлайн-формате.

Ранее соревнования должен был принять российский Ханты-Мансийск, однако старт турнира отложен на год. В составе сборной Беларуси выступят и лидеры – серебряный призёр чемпионата Европы Алексей Александров и международный гроссмейстер Анастасия Зезюлькина. Наши шахматисты рассчитывают выйти в плей-офф турнира. В 2022-м году Всемирную шахматную олимпиаду примет Минск.

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