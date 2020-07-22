Редкую черепаху жёлтого цвета обнаружили сельские жители

Источник материала: ОНТ

В индийской деревне Суджанпур жители обнаружили редкую черепаху ярко желтого цвета. Об этом сообщает The Indian Expres.

Необычное животное передали в департамент дикой природы. Эксперты назвали черепаху уникальной. Вполне возможно, что она не принадлежать к отдельному виду и является альбиносом. Теперь о ней будут тщательно заботится.

Фото: ANI

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