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Редкую черепаху жёлтого цвета обнаружили сельские жители
Источник материала: ОНТ
В индийской деревне Суджанпур жители обнаружили редкую черепаху ярко желтого цвета. Об этом
Необычное животное передали в департамент дикой природы. Эксперты назвали черепаху уникальной. Вполне возможно, что она не принадлежать к отдельному виду и является альбиносом. Теперь о ней будут тщательно заботится.
Фото: ANI
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В индийской деревне Суджанпур жители обнаружили редкую черепаху ярко желтого цвета. Об этом сообщает The Indian Expres. Необычное животное передали в департамент дикой...
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