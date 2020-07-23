Лукашенко - про средние зарплаты: «Достигнут тот минимум, который был обещан»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что по средней зарплате в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Об этом он завил на встрече с экономическим блоком правительства. По его словам, все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула 7 рублей до тысячи), сообщает ОНТ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — сказал президент.

По данным Белстата, средняя зарплата в мае в целом по стране составила 1 227,9 рубля. В Минске — 1771 рубль, в областях она также превысила «заветную» тысячу рублей, кроме Могилевской области (993,4 рубля). Но нужно учитывать, что это суммы до уплаты налогов (13% подоходного и 1% взносов в ФСЗН). Если брать суммы после уплаты налогов, то есть «чистыми», то средние зарплаты в мае были больше 1000 рублей в Минске и Минской области — 1523 рубля и 1058 рублей соответственно. В остальных областях — ниже 1000 рублей. Но это месячные показатели по средней зарплате в мае.

(Будет дополнено.)