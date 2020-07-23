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Мощные прибои смыли в океан несколько элитных зданий в Австралии
Источник материала: ОНТ
Мощные прибои в Австралии всё-таки добрались до жилых построек. Оползни смыли в океан несколько элитных зданий в курортном городе Уамберал.
Волны подмыли холм, на котором стоят дома и часть попросту унесло в океан. Ранее жителям дали несколько часов, чтобы собрать вещи и удалиться на безопасное расстояние. В районе отключили электричество, газ и воду. Местные ученые считают, что примерно половина всей песчаной береговой линии Австралии рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.
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Мощные прибои в Австралии всё-таки добрались до жилых построек. Оползни смыли в океан несколько элитных зданий в курортном городе Уамберал. Волны подмыли холм, на...
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