Мощные прибои смыли в океан несколько элитных зданий в Австралии

Источник материала: ОНТ

Мощные прибои в Австралии всё-таки добрались до жилых построек. Оползни смыли в океан несколько элитных зданий в курортном городе Уамберал.

Волны подмыли холм, на котором стоят дома и часть попросту унесло в океан. Ранее жителям дали несколько часов, чтобы собрать вещи и удалиться на безопасное расстояние. В районе отключили электричество, газ и воду. Местные ученые считают, что примерно половина всей песчаной береговой линии Австралии рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.

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