В Новой Боровой появились первые в стране квартиры-трансформеры

В Новой Боровой стали доступны квартиры-трансформеры с многофункциональной меблировкой. Например, гостевой диван легко становится комфортной двуспальной кроватью, а обеденная зона — дополнительным рабочим местом. Это первое в стране предложение такого формата от застройщика.

Мода на «трансформеры» пришла из-за рубежа. Их придумали японские архитекторы в попытке создать максимально функциональное универсальное пространство в компактных квартирах, когда площади ограничены и каждый метр на счету. Новая Боровая стала первым кварталом в Беларуси, где начали внедрять перспективный формат.

Квартиры-трансформеры предлагают с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Мебель подобрана так, чтобы разделить компактное жилье на функциональные зоны по схеме «2 в 1». Так, гостевой диван выступает также частью спальни, а обеденный стол можно трансформировать в рабочую зону. Планировочные метаморфозы касаются основных зон: гостиной, трансформируемой в спальню, кухни и прихожей.

Функционал разработан для небольших квартир — площадью около 31 «квадрата». Именно при малых габаритах трансформация и актуальна. Функцию зонирования пространства выполняет мебель, а перегородками огорожен только санузел.

«Для Минска это совершенно новый формат жилья, но на Западе это давно уже сильный тренд. Прежде всего, он ориентирован на молодых людей и семейные пары, которые ищут компактное, но многофункциональное жилье. Квартиры-трансформеры как раз позволяют использовать пространство рационально, но обеспечивают высокий уровень комфорта, — отмечает Директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. — Теперь такое жилье предоставляется «под ключ» в Новой Боровой».

Отделка квартир-трансформеров предполагает белые обои, светлый ламинат, потолочные светильники и современные двери. Санузел отделан плиткой «под бетон», оборудован подвесным унитазом, ванной (либо душевым поддоном) и стиральной машиной. Кухня идет со всей мебелью, варочной поверхностью, духовым шкафом, скрытой вытяжкой и встроенным холодильником.

В гостиной стоит шкаф-кровать, спальное место, которое можно поднять ровно вверх. Причем даже белье убирать не надо — оно пристегивается ремнями вместе с матрасом и подушками. Есть также передвижной столик: в одной конфигурации его можно использовать для работы, в другой — в качестве барной стойки.

В продажу уже поступило 14 квартир-трансформеров. Все они находятся в квартале «Нескучный сад» Новой Боровой. В будущем новый формат освоят и в других домах.