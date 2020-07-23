Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать — ВС

Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать, заявил судья Верховного суда Дмитрий Улога в эфире радиопрограммы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио .

По словам судьи, интернет дает мнимое чувство анонимности, защищенности, отстраненности от мира. Поэтому некоторые думают, что, используя различные программные средства, смогут безнаказанно совершать правонарушения, в том числе клеветать и оскорблять. Однако, как показывает судебная практика, такие случаи не остаются без внимания правоохранительных органов.

В качестве примера Дмитрий Улога привел одно из уголовных дел, которое рассматривалось в Минске. Злоумышленник принял максимум мер для сохранения своей анонимности. В частности, он посещал хакерские форумы, где скачал специальные браузер и мессенджер, с помощью которого связался с хакером в даркнете, чтобы произвести действия с аккаунтом своей бывшей жены. Платежи проводил через специально созданные для этого электронные кошельки. С территории другого государства хакер совершил атаки на аккаунт. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и, несмотря на столь тщательно проработанный механизм защиты, цепочка была вскрыта, а человек привлечен к уголовной ответственности.

«В сети Интернет в любом случае остаются следы. Наши правоохранительные органы в состоянии найти злоумышленника, определить, кто это совершил. Сеть Интернет не является местом, где можно безнаказанно оскорблять, клеветать и распространять любые сведения, которые каким-либо образом причиняют кому-либо вред», — отметил Дмитрий Улога.

Он напомнил, что с юридической точки зрения оскорбление — это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. А клевета — распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений.

За оскорбления законодательством предусмотрено несколько видов ответственности. Об административной идет речь в том случае, если это произошло не публично. Наказать могут штрафом до 20 БВ (1 БВ — Br27). Если оскорбление было в публичном пространстве (например, в СМИ, интернете и др.), это может повлечь уголовную ответственность вплоть до ограничения свободы сроком до трех лет.

Более того, с июля 2019 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми ст.188 и ст.189 претерпели изменения. Теперь для привлечения к уголовной ответственности за клевету и оскорбление не требуется двух и более привлечений к административной ответственности в течение года. То есть на сегодня человека могут привлечь к уголовной ответственности уже с первого раза, когда он оскорбил кого-то в публичном пространстве, в том числе в интернете.

БЕЛТА.