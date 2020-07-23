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В Могилеве судили Сергея Тихановского — из-за пикета по сбору подписей за выдвижение жены. Он получил новые «сутки»

23.07.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве прошел суд над Сергеем Тихановским. Дело рассматривал судья Елена Литвина суда Ленинского района в здании областного суда.

В Могилеве судили Сергея Тихановского — из-за пикета по сбору подписей за выдвижение жены. Он получил новые «сутки»
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
В протоколе указано, что Сергей нарушил закон о массовых мероприятиях: участвовал в не разрешенном горисполкомом пикете 27 мая в Могилеве во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По решению суда, Сергей Тихановский получил 15 суток ареста.

Суд проходил по видеосвязи: Сергей Тихановский находится в СИЗО № 1 Минска. В кадре видно, что он находится в клетке в маленькой комнате. Он сильно похудел, но голос бодрый.



Процесс начался с опозданием. Слушание открытое, но проходило в небольшом зале, а присутствовать на нем захотели около 30 человек, которые решили поддержать Тихановского.

Они уговаривали сотрудника милиции, судью провести заседание в большем зале, чтобы Тихановский «видел, что он не один». Милиционер на это ответил, что «нет технической возможности».

В итоге в зале суда кроме судьи, секретаря и адвоката присутствовали журналисты, несколько слушателей, сотрудники милиции.

В протоколе указано, что 27 мая, примерно с 17 до 19, при проведении пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую около ТЦ «Атриум» Сергей принял активное участие в не санкционированном горисполкомом пикетировании, использовал усилитель речи. Этим и нарушил закон о массовом мероприятии.

На вопрос судьи Тихановский ответил, что вину не признает.

Он ходатайствовал о переносе суда, так как он «даже не знал, что будет суд». По словам Сергея, его не уведомили должным образом о слушании. Он также заявил о моральном давлении на него в СИЗО. Сказал, что у него провели полный обыск, заставили раздеться при шести сотрудниках и при этом сказали, что у него сейчас будет слушание.

Судья Литвина ходатайство отклонила. Она заявила, что суд должным образом уведомил еще 21 июля всех участников процесса: свидетелей, адвоката, самого Тихановского. И предложила Сергею пообщаться с адвокатом — дала на это 15 минут.

Тихановский заявил, что желает ознакомиться с материалами дела, посмотреть видеозапись, которая к нему приобщена. На это судья сказала, что материалы дела будут оглашены во время слушания.

После перерыва в суде допросили свидетелей — инспектора ДПС ГАИ Артема Родькина и инспектора профилактики Ленинского РОВД Могилева Александра Томашова. Тихановский возразил суду, что он должен ознакомиться с материалами дела, чтобы задавать вопросы свидетелям, но суд это проигнорировал.

Инспектор ГАИ Родькин рассказал в суде, что патрулировал город по маршруту, в том числе проезжал мимо ТЦ «Атриум», что видел там большое скопление людей, видел мужчину с мегафоном, слышал, что он говорил «Стоп, таракан!» (форточки в служебной машине были открыты), что проводил профилактические беседы с нарушителями ПДД. Так было и с водителем, который нарушил ПДД и припарковался на остановке. Родькин показал, что он разговаривал с водителем, когда к нему подошёл мужчина с мегафоном — Тихановский. Он вмешался в разговор, требовал у инспектора служебное удостоверение. Никакого физического воздействия на него не оказывали, как сказал Родькин, «скорее психологическое».

Отвечая на вопросы защитника и Тихановского, инспектор сказал, что не помнит, чтобы слышал нецензурную брань от кого-то.

Инспектор профилактики Ленинского РОВД Александр Томашов показал, что шел по службе в отделение почты через площадь перед «Атриумом». Увидел там скопление людей, видел и столы, за которыми собирали подписи. И увидел мужчину в маске с надписью «Страна для жизни» — Тихановского, — который разговаривал с людьми, в том числе говорил что-то в микрофон на видеокамеру.

Инспектор говорит, что слышал, как Тихановский говорил в громкоговоритель «Стоп, таракан!», «Жыве Беларусь», «передавал тапок, с которыми люди фотографировались».

Сергей Тихановский спросил инспектора, разве не должен он при виде правонарушения отреагировать — сделать замечание. И если правонарушение было, то почему инспектор не сделал замечание, иначе он, выходит, не выполнил служебные обязанности. Или правонарушения не было? Инспектор ответил, что просто оказался случайным свидетелем, у него были другие служебные задачи и он видел там сотрудников ГАИ.

В суде огласили материалы дела.
 

Из них известно, что ГАИ написала в Ленинский РОВД письмо о несанкционированном мероприятии, что в основу обвинения легло двухчасовое видео с ютьюб-канала «Страна для жизни». Его смотрят в суде почти в полном объеме — об этом попросил Тихановский.

Во время просмотра одна из женщин, присутствовавшая на процессе, выкрикнула «Сергей, мы с тобой!», извинилась и вышла из зала. До этого судья строго следила за тем, чтобы соблюдалась тишина и никто не снимал фото и видео. Даже потребовала убрать мобильные телефоны.

Примеру женщины последовали еще несколько человек: выкрикнули «Сергей, мы с тобой!», «Стоп, таракан!» и вышли. Судья попросила всех слушателей удалиться из зала за нарушение.

По решению суда, Сергей Тихановский получил 15 суток ареста.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Могилеве прошел суд над Сергеем Тихановским. Дело рассматривал судья Елена Литвина суда Ленинского района в здании областного суда.
 
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