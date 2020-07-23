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Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

23.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов. Об этом Президент заявил на совещании с экономическим блоком Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения.

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть категории людей, которые действительно работают, типа воспитатели, нянечки в детских садах. Вы знаете, что это за страшная, адская работа – отвечать за чужих детей? И некоторые из них тысячи рублей не получают. И еще старое правительство я предупреждал, что надо обратить внимание на этот «подвал» в обществе, у которого низкая заработная плата, чтобы подтянуть, поднять эту зарплату. Найти источники, вплоть до нетрадиционных источников, но найти, чтобы поддержать этих людей.

Я не хочу сказать, что мы должны всем заплатить по тысяче с лишним рублей, которые просто придут на работу. Если на предприятии не хватает традиционных объемов работ, слушайте, и в Минске, и в других городах, да на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей.

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

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Кроме того, на особом контроле правительства и местных органов власти должно быть ценообразование. Ситуация, конечно, некритичная, но есть вопросы. Мы предоставили губернаторам, председателям гор-, райисполкомов чрезвычайные полномочия. Все действуйте! Вы хотели больше полномочий, вот вам полномочия. Сейчас доложите, как вы исполнили их, потому что полномочия дополнительные – это дополнительная ответственность. Я об этом вас предупреждал.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов. Об этом Президент заявил на...
 
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