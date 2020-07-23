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Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов. Об этом Президент заявил на совещании с экономическим блоком Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу сказать, что мы должны всем заплатить по тысяче с лишним рублей, которые просто придут на работу. Если на предприятии не хватает традиционных объемов работ, слушайте, и в Минске, и в других городах, да на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей.
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Кроме того, на особом контроле правительства и местных органов власти должно быть ценообразование. Ситуация, конечно, некритичная, но есть вопросы. Мы предоставили губернаторам, председателям гор-, райисполкомов чрезвычайные полномочия. Все действуйте! Вы хотели больше полномочий, вот вам полномочия. Сейчас доложите, как вы исполнили их, потому что полномочия дополнительные – это дополнительная ответственность. Я об этом вас предупреждал.
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Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов. Об этом Президент заявил на...
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