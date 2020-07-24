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Чем чревата «утечка мозгов» из Беларуси?

24.07.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вымывание из страны высококвалифицированных специалистов представляет собой серьезную угрозу для экономического развития страны.

Основная причина эмиграции белорусов – разница в доходах, отметил старший научный сотрудник центра экономических исследований BEROC Лев Львовский на онлайн-дискуссии от Центра новых идей «Миграционная дыра: кто уезжает из Восточной Европы и что делать с оттоком людей».

«То есть люди уезжают потому, что ищут лучших доходов либо лучших карьерных перспектив», – пояснил он.

По словам эксперта, белорусских мигрантов условно можно разделить на две категории: трудовые мигранты рабочих специальностей и молодые высокообразованные специалисты.

«Первые не являются долгосрочными мигрантами. Большинство из них уезжает примерно на год, и они легко могут вернуться домой, если условия в стране, куда они уехали, ухудшатся, а в Беларуси, наоборот, улучшатся. А молодые высокообразованные специалисты в основном уезжают на ПМЖ», – обратил внимание Львовский.

Миграция студентов: что изменилось?

Что интересно, если в трудовой миграции значительных изменений в последние годы не наблюдалось (кроме переориентации части мигрантов с России на Польшу), то в студенческой миграции они произошли.

«Раньше большая часть белорусской молодежи предпочитала учиться в России. И хотя страна все еще лидер на данном направлении, туда едут все меньше и меньше студентов. При этом все больше молодых людей из Беларуси принимают решение учиться в Польше», – заметил эксперт BEROC.

Он привел цифры: несмотря на то, что за 10 лет число молодых людей в возрасте 15 -19 лет в Беларуси снизилось с 68 до 45 тысяч, количество первокурсников-белорусов в польских вузах увеличилось с 700 до 2300 человек.

«На эту миграцию нужно смотреть особенно пристально. В силу того, что молодые люди еще не обременены семьей, им проще уехать из страны, чем кому-либо другому. – считает он. – Если надо узнать, насколько сильно повысились миграционные настроения в стране, то в первую очередь надо обращать внимание на миграцию студентов».

Цена утечки мозгов

Что касаемо «утечки мозгов» из Беларуси, то это связано с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу.

В целом образовательная миграция, миграция высококвалифицированных специалистов – это другой более качественный механизм в отличие от «синих воротничков» (не квалифицированная рабочая сила), и может стать угрозой для человеческого капитала, уверены эксперты.

«Мы не можем сказать, что каждый третий, кто уезжает из Беларуси, – это академик наук, – отметил Лев львовский. – Проблема здесь состоит в том, что даже один человек может быть критически важен. Даже отъезд десяти предпринимателей может в теории стать серьезным минусом для будущего ВПП, потому что это будут именно те люди, которые бы создали какое-то новое предприятие, компанию. Но мы заранее не знаем, кто из них будет этим человеком».

«Из-за разных вещей, в том числе, политики, иногда неразвитости финансовой сферы будут уезжать те люди, экономический потенциал которых стократен или тясячекратен по сравнению с одним качественным квалифицированным рабочим», – заключил эксперт.

На его взгляд, государству нужно думать над возвращением таких специалистов в Беларусь. Их знания и профессиональные умения могут пригодиться дома.

 
 
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Вымывание из страны высококвалифицированных специалистов представляет собой серьезную угрозу для экономического развития страны.
 
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