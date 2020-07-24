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Беларусь-Россия: тактическое затишье на фоне нерешенного газового спора

24.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приближающиеся президентские выборы вынуждают официальный Минск снизить градус недовольства энергетической политикой Москвы.

Беларусь-Россия: тактическое затишье на фоне нерешенного газового спора
Вот и новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 июля в ходе своей первой встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве предпочел об этом не говорить.

Более того, нефтяной спор, из-за которого в первом квартале текущего года были практически остановлены поставки российской нефти в Беларусь, и белорусские НПЗ были вынуждены спешно искать альтернативу по всему миру, новый белорусский премьер объяснил экономической конъюнктурой. «Но, конечно, объективная причина этому – не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы, это, действительно, внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились», – цитирует Головченко агентство Прайм.

Конфликт заморозили


Несколько странным выглядит и тот факт, что в ходе этой встречи премьеров тема поставок российского газа, которая для Беларуси  остается по-прежнему ключевой, осталась за кадром. По крайней мере, ни Головченко, ни Мишустин публично о ней не обмолвились.

Между тем, проблема никуда не делась. Из-за разногласий по цене белорусские субъекты задолжали за поставки газа белорусской «дочке» российской монополии – компании «Газпром трансгаз Беларусь», – по данным на конец мая, USD165,57 млн. Белорусская сторона пояснила возникшую задолженность  низким качеством сырья и потребовала доказать, что «Газпром» поставляет в Беларусь газ нужной калорийности.

Претензии Минска выглядят по меньшей мере, нелогично, учитывая, что европейские потребители – Польша и Германия – которые получают российский  газ из этой же трубы, что и Беларусь, в последнее время на его качество не жаловались. Однако до крайнего сценария – приостановки поставок российского газа в Беларусь, как это случалось ранее в похожих конфликтных ситуациях, – на этот не дошло.

«Газпром» на претензии белорусской стороны по качеству поставляемого в Беларусь газа не ответил (по крайней мере, об этом публично не сообщалось, да и сама монополия эту тему в публичном пространстве не комментировала).

Беларусь как покупала российский газ, так и покупает. Правда, неизвестно, по какой цене: исходя из действующего контракта USD127 за тыс. куб. м. или же по установленной самостоятельно «справедливой» цене. Таким образом, неясно, что же с белорусским долгом за газ: он продолжает расти или же сумма осталась на зафиксированном ранее уровне – USD165,57 млн.

Между тем, ни РФ, ни Беларусь на этот раз не пошли на обострение газового конфликта, который мог бы привести к непредсказуемым для обеих сторон последствиям.

Москва понимает, что ее жесткая реакция на белорусский кульбит с оплатой газа навредит интересам «Газпрома» в Беларуси, поскольку может спровоцировать реприватизацию газотранспортной системы страны, которая сейчас принадлежит российской монополии. В свою очередь, нагнетать ситуацию, которая спровоцирует огромные проблемы для национальной экономики, тем более, в период президентской кампании, также не в интересах Минска.

Позиция Москвы: сначала погасите долг, потом – переговоры


Отметим. что Беларусь является вторым крупнейшим импортером российского газа – покупает около 20 млрд куб. м. газа в год.  В феврале 2020 года был подписан контракт на поставку в Беларусь российского газа в 2020 году на уровне 2019 года – USD127 за тыс. куб. м. Однако после обвального падения нефтяных котировок весной текущего года и снижения цен на газ на европейских спотовых площадках до USD60-80 за тыс. куб. м. белорусская сторона настаивает на пересмотре контрактной цены. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этом случае  российский газ для Беларуси должен стоить USD40-45 за тыс. куб. м.

Однако российская сторона твердо заявила, что пересматривать цену на газ для Беларуси в этом году не собирается. При этом она  призвала Минск соблюдать действующий контракт и пообещала в скором времени начать переговоры об условиях поставок газа в Беларусь на 2021 год.

В этой связи посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в онлайн-интервью 1 июля еще раз заметил, что переговоры об условиях поставки российского газа в Беларусь в 2021 году облегчатся с началом погашения белорусской стороной долга за поставленный газ в 2020 году. «Российская сторона подтверждает, что как только начнутся платежи по погашению долга, не долга, задолженности – как угодно, чтобы никого не обижать – по исполнению договора, как только начнется эта работа, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену следующего года», – цитирует Мезенцева агентство Прайм.

В Москве рассчитывают, что к этому времени цена на газ на европейском рынке повысится, и претензии Минска относительно справедливой цены поставок российского газа для Беларуси USD40-45 за тыс. куб. м. и даже USD80 за тыс. куб м окажутся несостоятельными.

Косвенным образом это подтвердил и российский посол. «Соглашение подписано, и его нужно исполнять. Да, действительно, меняется конъюнктура на внешних рынках. Да, цена газа, привязанная к цене нефти, подвержена колебаниям. Но в стратегическом, долгосрочном плане эти колебания, по сути, стираются, потому что краткосрочные контракты могут показывать совершенно другую цену, но это контракты недели, двух, месяца, совершенно других объемов, чем требует народное хозяйство и экономика Беларуси», – отметил Мезенцев  в онлайн-интервью 1 июля.

Интеграционные карты снова актуализируют?


История союзнических отношений уже показала, что как только европейские цены на газ падают, Беларусь стремится привязаться к ним, поскольку такая формула удешевляет для нее импортируемое сырье .А как только мировые цены начинают расти, Минск добивается привязки цен к российским.

Таким образом, при неизбежном росте цен на энергоносители (хотя бы в силу оздоровления мировой экономики после пандемии) белорусская сторона может скоро снова попросить цен, как в Смоленске.

Неслучайно российский посол Мезенцев 1 июля рассказал журналистам, что в 2020 году правительство Союзного государства Беларуси и России может вернуться к обсуждению интеграционных «дорожных карт». По его словам, предварительная повестка союзного Совмина уже обсуждалась на заседании межправительственной Группы высокого уровня. «Важно, чтобы в рамках этой повестки по возможности был учтен запрос и одной, и другой сторон на готовность возобновления интеграционной работы, возвращению к «дорожным картам», программе действий по реализации союзного договора», – резюмировал он.

Мезенцев напомнил, что посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июня сообщил о готовности белорусской стороны в сентябре-октябре вернуться к интеграционным переговорам, в рамках которых ранее уже было согласовано 28 «дорожных карт».

Напомним, правительства Беларуси и РФ в сентябре 2019 года парафировали программу углубления интеграции в рамках Союзного государства, а также утвердили перечень из 31 «дорожной карты» в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить и согласовать к ноябрю. Президенты должны были торжественно утвердить весь пакет 8 декабря 2019 года в канун  20-летия Союзного государства. Однако подписание пакета сорвалось из-за того, что Минску не удалось договориться с Москвой в том числе по пакету энергетических вопросов.

Между тем, посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе онлайн-брифинга 1 июля заявил, что Беларусь и Россия к 1 января 2022 года могут договориться о выравнивании цен на импортируемый Беларусью российский газ на уровне тарифов Смоленского региона РФ (сейчас – примерно USD70 за тыс. кубометров). «Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть. Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили в 2017 году (о сближении цен на газ для Беларуси к уровню тарифов Смоленского региона РФ. – Прим. ред.) будет выполнена», – цитирует слова Семашко агентство БелТА.


Семашко напомнил, что подписанные в ноябре 2011 года межправительственные соглашения о завершении сделки по продаже «Белтрансгаза» также включали вопросы ценообразования и транзита газа. «Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ», – подчеркнул он.

По его словам, в дальнейшем эти договоренности были закреплены протоколом к межправительственному соглашению о газовых поставках, подписанным в апреле 2017 года. Для этого предполагалось до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, – по сути, методику создания единого рынка, а к 1 июля 2019 года предполагалось соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года. «Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось», – констатировал Семашко.

В отсутствие других реальных вариантов «сбить» цену на российский газ, Минск может снова начать проталкивать тему привязки газового тарифа к российскому.

После встречи 14 июля в Москве с премьером РФ Мишустиным белорусский премьер Головченко заявил журналистам, что Минск и Москва полностью урегулировали вопросы поставок российских энергоносителей на 2020 год и теперь в рамках экспертных групп продолжат обсуждение условий поставок на следующие годы. «Мы обсуждали вопросы как будут формироваться условия поставок энергоносителей на следующие годы. Договорились о том, что эта работа будет продолжена дальше в рамках экспертных групп. Вопросы поставок на 2020 год, как я сказал, мы урегулировали, теперь обсуждаем будущие поставки», – заявил Головченко.
 
Теги: Минск
 
 
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Приближающиеся президентские выборы вынуждают официальный Минск снизить градус недовольства энергетической политикой Москвы.
 
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