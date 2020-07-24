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В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные
24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара.
В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает AccuWeather. В первой половине дня воздух прогреется до +25°С. Днем будет на два градуса выше.
В воскресенье будет переменная облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет жарко: +30°С. Осадки маловероятны.
Хороших выходных, друзья!
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В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара. В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает...
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