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В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные

24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара.

В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные

В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает AccuWeather. В первой половине дня воздух прогреется до +25°С. Днем будет на два градуса выше.

В воскресенье будет переменная облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет жарко: +30°С. Осадки маловероятны.

В субботу дождь, в воскресенье +30°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Хороших выходных, друзья!

 
 
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  В субботу будет облачно и ненастно, в воскресенье — жара. В субботу будет небольшая облачность, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 65%, сообщает...
 
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