Протесты против сокращения работников авиакорпорации Airbus в Испании: более 2000 человек вышли на улицы

Источник материала: ОНТ

В Испании протестуют против сокращения работников авиакорпорации Airbus. На улицы вышли более 2000 человек.

Компания сообщила, что в течение года уволит 15 тыс. сотрудников. Причина – экономические последствия пандемии. Сокращения затронут офисы в самой Испании, а также во Франции, Германии и Великобритании. Пока прогнозы неоптимистичны - есть предположение, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям в ближайшие 5 лет.

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