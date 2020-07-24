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Протесты против сокращения работников авиакорпорации Airbus в Испании: более 2000 человек вышли на улицы
Источник материала: ОНТ
В Испании протестуют против сокращения работников авиакорпорации Airbus. На улицы вышли более 2000 человек.
Компания сообщила, что в течение года уволит 15 тыс. сотрудников. Причина – экономические последствия пандемии. Сокращения затронут офисы в самой Испании, а также во Франции, Германии и Великобритании. Пока прогнозы неоптимистичны - есть предположение, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям в ближайшие 5 лет.
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Протесты против сокращения работников авиакорпорации Airbus в Испании: более 2000 человек вышли на улицы
В Испании протестуют против сокращения работников авиакорпорации Airbus. На улицы вышли более 2000 человек. Компания сообщила, что в течение года уволит 15 тыс....
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