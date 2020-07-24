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Рулетики из кабачков. Блюдо, которое украсит любой стол. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Кабачки – находка для любой хозяйки. Из них можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу как всей семье, так и гостям. Своим рецептом рулетиков из кабачков с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить основу?
Кабачок нарезать вдоль на ломтики толщиной 3-4 мм. Сложить в тарелку, сбрызнуть растительным маслом и дать постоять 10-15 минут.
Застелить противень пергаментом, выложить кабачок и запекать его при 180 градусах в течение 25-30 минут.
Как готовить начинку?
Твердый сыр натереть на мелкую тёрку. Чеснок измельчить ножом. В глубокой ёмкости смешать сливочный сыр, твердый сыр, чеснок, добавить измельчённый укроп. Хорошенько перемешать.
Приятного аппетита!
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Кабачки – находка для любой хозяйки. Из них можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу как всей семье, так и гостям. Своим рецептом...
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