Рулетики из кабачков. Блюдо, которое украсит любой стол. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Кабачки – находка для любой хозяйки. Из них можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу как всей семье, так и гостям. Своим рецептом рулетиков из кабачков с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

- молодой кабачок - 1 шт. (большой)

- сыр сливочный - 150 г.

- сыр твердый - небольшой кусочек

- чеснок - 1-2 зубчика (по вкусу)

- помидоры черри - 5 шт.

- укроп

- петрушка





Как готовить основу?

Кабачок нарезать вдоль на ломтики толщиной 3-4 мм. Сложить в тарелку, сбрызнуть растительным маслом и дать постоять 10-15 минут.





Застелить противень пергаментом, выложить кабачок и запекать его при 180 градусах в течение 25-30 минут.







Вынуть из духовки и остудить.





Как готовить начинку?

Твердый сыр натереть на мелкую тёрку. Чеснок измельчить ножом. В глубокой ёмкости смешать сливочный сыр, твердый сыр, чеснок, добавить измельчённый укроп. Хорошенько перемешать.











На каждый кусочек кабачка выложить начинку и завернуть рулетик.







Выложить рулетики на блюдо. При помощи зубочисток украсить помидорами черри и петрушкой.









Приятного аппетита!

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