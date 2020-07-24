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Рулетики из кабачков. Блюдо, которое украсит любой стол. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

24.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рулетики из кабачков. Блюдо, которое украсит любой стол. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Кабачки – находка для любой хозяйки. Из них можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу как всей семье, так и гостям. Своим рецептом рулетиков из кабачков с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич. 

Вам понадобится:

  • - молодой кабачок - 1 шт. (большой)
  • - сыр сливочный - 150 г.
  • - сыр твердый - небольшой кусочек
  • - чеснок - 1-2 зубчика (по вкусу)
  • - помидоры черри - 5 шт.
  • - укроп
  • - петрушка


Как готовить основу?

Кабачок нарезать вдоль на ломтики толщиной 3-4 мм. Сложить в тарелку, сбрызнуть растительным маслом и дать постоять 10-15 минут.


Застелить противень пергаментом, выложить кабачок и запекать его при 180 градусах в течение 25-30 минут.



Вынуть из духовки и остудить.


Как готовить начинку?

Твердый сыр натереть на мелкую тёрку. Чеснок измельчить ножом. В глубокой ёмкости смешать сливочный сыр, твердый сыр, чеснок, добавить измельчённый укроп. Хорошенько перемешать.




На каждый кусочек кабачка выложить начинку и завернуть рулетик.



Выложить рулетики на блюдо. При помощи зубочисток украсить помидорами черри и петрушкой.



Приятного аппетита!

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Кабачки – находка для любой хозяйки. Из них можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу как всей семье, так и гостям. Своим рецептом...
 
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