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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Волковысский район

24.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Волковысский район

Сразу несколько локаций в рабочей поездке Главы Администрации Президента. Внимание – развитию сельского хозяйства.  

В Волковысском регионе в этом году более чем на 10% возросло производство молока, хорошие перспективы и по заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. Впереди ответственный этап – уборка «хлеба». Также в фокусе – предприятия. «Красносельскстройматериалы» в непростое время удалось не сократить производство, а даже расширить рынки сбыта. Сегодня это один из ведущих производителей цемента в стране. Треть продукции направляется на экспорт. Сейчас здесь развивают производственный туризм. Главная цель – рассказать о вековой истории завода. Обязательный пункт – «белорусские Мальдивы» – такое название дали карьерам предприятия за красивейшие виды.  

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: «Все социальные стандарты, все социальные программы на объектах, которые я сегодня посетил, выдерживаются, зарплата выплачивается. Люди получают больше 1000 рублей и в сельхозпроизводстве, и на данном предприятии. Да, есть вопросы, которые волнуют людей. И руководство района видит проблемы, решает их, держит руку на пульсе, вникает в нужды людей». 

И сегодня же говорили о БМЗ. Завод постепенно выходит на прежние объемы работы. Пока производят под заказ. Это позволяет сохранить не только коллектив, но и позиции на рынке. Больше всего ситуация повлияла на металлокорд. Трос, свитый из стальной проволоки, используют ведущие производители автомобильных шин. Уже по итогам июля его на заводе выпустят больше на 70%. Рост ожидается и по другим позициям.   

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Буквально недавно был принят ряд решений по реструктуризации задолженностей. Сегодня мы обсуждали следующие шаги. Государство не может уйти от поддержки БМЗ. Это градообразующее предприятие. Оно дает более 20% объема общего производства министерства промышленности. Поэтому если тяжело, надо помогать».  

По прогнозам на безубыточную работу БМЗ позволит выйти диверсификация рынков сбыта, выпуск новой продукции и сокращение издержек производства. За первое полугодие здесь выплавили 1 250 000 тонн стали. Более 80% ушло на экспорт. 

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Сразу несколько локаций в рабочей поездке Главы Администрации Президента. Внимание – развитию сельского хозяйства.   В Волковысском регионе в этом году более чем...
 
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