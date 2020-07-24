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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Волковысский район
Источник материала: ОНТ
Сразу несколько локаций в рабочей поездке Главы Администрации Президента. Внимание – развитию сельского хозяйства.
В Волковысском регионе в этом году более чем на 10% возросло производство молока, хорошие перспективы и по заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. Впереди ответственный этап – уборка «хлеба». Также в фокусе – предприятия. «Красносельскстройматериалы» в непростое время удалось не сократить производство, а даже расширить рынки сбыта. Сегодня это один из ведущих производителей цемента в стране. Треть продукции направляется на экспорт. Сейчас здесь развивают производственный туризм. Главная цель – рассказать о вековой истории завода. Обязательный пункт – «белорусские Мальдивы» – такое название дали карьерам предприятия за красивейшие виды.
И сегодня же говорили о БМЗ. Завод постепенно выходит на прежние объемы работы. Пока производят под заказ. Это позволяет сохранить не только коллектив, но и позиции на рынке. Больше всего ситуация повлияла на металлокорд. Трос, свитый из стальной проволоки, используют ведущие производители автомобильных шин. Уже по итогам июля его на заводе выпустят больше на 70%. Рост ожидается и по другим позициям.
По прогнозам на безубыточную работу БМЗ позволит выйти диверсификация рынков сбыта, выпуск новой продукции и сокращение издержек производства. За первое полугодие здесь выплавили 1 250 000 тонн стали. Более 80% ушло на экспорт.
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Сразу несколько локаций в рабочей поездке Главы Администрации Президента. Внимание – развитию сельского хозяйства. В Волковысском регионе в этом году более чем...
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