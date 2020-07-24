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В Беларуси 11 человек отравились грибами

24.07.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси 11 человек отравились грибами

На 21 июля в Беларуси зарегистрировали уже 11 случаев отравления грибами. Такие данные обнародовал на своем сайте Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Среди пострадавших – трое детей в возрасте от года до семи лет. Большинство случаев отравления зафиксировано в Минске (шесть), затем идет Могилевская область –три отравления грибами, в Минской и Гродненской – по одному.

Сообщается, что причиной острого отравления могут стать даже съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, а также если их ели в сыром или недоваренном виде.

Эксперты перечислили и признаки отравления грибами: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации. Эти симптомы появляются быстро: спустя 3-12 часов после употребления.

Специалисты советуют собирать только известные грибы (есть специальные справочники на эту тему), после сбора сразу готовить их.

При покупке на рынке нужно смотреть на внешний вид грибов. Нельзя брать (а также собирать в лесу) переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы.

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Теги: Минск
 
 
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На 21 июля в Беларуси зарегистрировали уже 11 случаев отравления грибами. Такие данные обнародовал на своем сайте Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и...
 
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