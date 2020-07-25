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С вышиванкой на вентфасаде. Как меняется здание администрации Центрального района

25.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание администрации Центрального района сейчас переживает капитальный ремонт. Приметный объект на Мельникайте, 6, меняет свое лицо. TUT.BY посмотрел, что получается.


Здание в последние годы было розово-белым, теперь его обшивают вентфасадом бежевого цвета.

На стенах появился национальный орнамент — похоже, это некий тренд: два года назад во время капитального ремонта нанесли орнамент и на фасад Дома культуры возле Лошицкого парка.

Глава района Дмитрий Петруша в своем аккаунте в твиттере показал, что должно получиться.


Таким будет новый облик администрации Центрального района. Изображение: @dmitry_petrusha

Вот так все выглядело до капитального ремонта, в 2019-м году. Фото: Яндекс.Панорамы

Помимо орнамента, на фасаде появится герб Беларуси, да и вообще здание очень сильно изменится с лица. Глава Центрального района Минска говорит, что прежние витражи сохранят, однако как именно это сделают, не уточняет.

Эти работы на Мельникайте, 6, — капитальный ремонт, об этом сообщала сама администрация Центрального района еще весной.

Помимо обновления фасада, ремонтируют кровлю, заменяют оконные блоки. Заказчик проекта — УКС Центрального района Минска.




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Теги: Минск
 
 
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Здание администрации Центрального района сейчас переживает капитальный ремонт. Приметный объект на Мельникайте, 6, меняет свое лицо. TUT.BY посмотрел, что получается.
 
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