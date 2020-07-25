|
Сколько в Беларуси милиционеров? А сколько человек в армии? Пробуем подсчитать число силовиков
25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В случае необходимости белорусские силовые структуры могут быть использованы для предотвращения массовых беспорядков в стране — об этом в эфире канала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
42.TUT.BY попробовал посчитать, о каком количестве силовиков может идти речь.
Кто входит в число «силовиков»
Силовые структуры и их численность — это несколько растяжимое понятие. С одной стороны, в список силовиков традиционно попадают, например, сотрудники
Проблем добавляет то, что о численности большинства силовых структур официально ничего не сообщается, и подсчитывающий зачастую должен опираться или на косвенные свидетельства, или на подсчеты независимых или международных организаций, причем методики их не всегда понятны.
С армией проще всего. В отличие от военного бюджета, который в нашей стране в зависимости от года может отличаться вдвое, численность армии Беларуси стабильна и составляет около 65 тысяч человек (из которых военнослужащими являются только 45 тысяч).
Часть армии составляют силы специальных операций (от 4 до 6 тысяч человек), они отличаются повышенной боеспособностью по отношению ко всем остальным родам войск. Впрочем, разбивка по родам войск здесь не так важна — армия есть армия, и в случае необходимости она сможет выполнять различные функции, например, брать под охрану важнейшие стратегические объекты.
Отдельно от армии и вообще от всех силовых структур страны стоят пограничные войска Беларуси. Пограничники всегда находились особняком от прочих военнослужащих — так, при Российской империи они подчинялись министру финансов, а не обороны, а в послевоенном СССР находились в ведении
Как рассказал 42.TUT.BY военный эксперт Андрей Поротников, пограничники имеют двойственную природу — они одновременно представляют собой правоохранительную службу и имеют специфическую сферу применения, с другой — это все-таки военнослужащие. Потому использование погранвойск для предупреждения беспорядков вполне возможно. Это довольно обычная практика в мире — например, в США во время протестов Black Lives Matter, помимо прочих частей, активно задействовали и сотрудников Погранично-таможенной службы страны.
Что касается численности пограничников в Беларуси, официально она не публиковалась. В бюллетене Military Balance от Международного института стратегических исследований указано, что в ведомстве состоят 12 тысяч человек, по другим сведениям — до 15 тысяч (опять-таки речь идет не о военнослужащих, а об общем количестве сотрудников Пограничного комитета). В любом случае ведомство по численности значительно уступает армии и имеет численность менее 20 тысяч человек.
Сколько у нас сотрудников МВД?
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Теперь перейдем к самому интересному и противоречивому — а сколько в Беларуси сотрудников МВД? Если армия и пограничники «заточены» совершенно не под противостояние беспорядкам, то для милиции, ОМОНа и тому подобных структур это прямая обязанность. И, в отличие от численности Пограничного комитета (которой, судя по всему, почти никто не интересовался), количество милиционеров в Беларуси годами остается интереснейшей для многих темой.
Так, в различных материалах фигурирует колоссальная цифра — 1442 сотрудника милиции на 100 000 жителей (в среднем по Евросоюзу, например, в 2017 году было 326 человек). Соответственно, при населении Беларуси в 9 413 446 человек на них приходился бы 135 741 сотрудник МВД. Это невероятно много.
Как источник вышеуказанной статистики обычно указываются «данные ООН», однако без прямой ссылки. В то же время автору статьи так и не удалось найти никаких исследований ООН, в которых была бы озвучена цифра в 1442 милиционера на 100 000 жителей.
В 2006 году Организация Объединенных Наций действительно выпустила документ International Statistics on Crime and Justice, где, помимо прочих сведений, были и цифры по количеству полиции/милиции в разных странах за 2004 год. Беларусь в этом списке фигурирует среди прочих государств, и на 100 000 человек приходилось 325,5 милиционера.
Источник: https://www.unodc.org/
Правда, согласно другому графику, имеющемуся в записке Экономического и социального совета ООН «Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их решения», на 2004 год эта цифра средней не была — в Европе, судя по диаграмме, на тот момент действовало менее 200 сотрудников полиции на 100 тысяч населения, а в 2012 году — почти вдвое больше.
Источник: https://www.unodc.org/
Однако и там цифры 1442 не нашлось. Зато именно столько милиционеров на 100 тысяч населения в Беларуси указано в совместном исследовании Европейского университета в Санкт-Петербурге и газеты «Ведомости» за авторством научного сотрудника Кирилла Титаева. Сделано исследование в 2010 году, но методика его проведения не ясна. Однако в любом случае ООН здесь ни при чем.
Military Balance численность белорусской милиции заявляет в 87 тысяч, при этом цифра не меняется как минимум с 2014 года, и непонятно, имеются в виду только милиционеры или же общая численность структур МВД.
В 2016 году наконец появились «официальные» цифры в интервью каналу «Беларусь 1» министра внутренних дел того периода Игоря Шуневича. Опровергая информацию о слишком большом количестве милиции в Беларуси, он назвал цифру — 405 сотрудников органов внутренних дел на 100 тысяч жителей. Всего это получается около 39 тысяч милиционеров. Однако позже белорусский аналитический блок BSB обратил внимание, что сотрудники ОВД — это не весь состав Министерства внутренних дел, хотя и наибольшая его часть.
Итак, согласно закону «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», организационно система органов внутренних дел включает:
Функционально в систему ОВД входят:
Несомненно, во всех этих организациях немало сотрудников, выполняющих вполне «гражданскую» работу. Потому общую численность аппарата органов внутренних дел автор блога определил примерно в 69 тысяч, из которых 39 тысяч — милиция (цифра, названная Шуневичем), 16 тысяч — персонал, а 14 тысяч — военнослужащие Внутренних войск МВД.
А какая численность внутренних войск?
Перейдем к собственно внутренним войскам. Некоторые считают, что это то же самое, что и милиция, но милиционерами эти формирования не являются и в число сотрудников органов внутренних дел не входят — их деятельность регулируется отдельным законом «О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Как и у милиции, предотвращение беспорядков внутри страны — прямая обязанность военнослужащих ВВ.
Численность Внутренних войск уже упомянутый бюллетень Military Balance на протяжении нескольких лет подряд определяет в 11 тысяч человек, что не слишком расходится с оценкой блога BSB (11−13 тысяч, по другим данным до 14 000). Отметим, что методика подсчета неясна.
Комитет государственной безопасности Беларуси также, возможно, имеет сравнительно немалую по меркам нашей страны численность. Точных данных также не имеется, и судить приходится по крайне редким отрывочным сведениям. Например, в 2012 году Александр Лукашенко, представляя главу
Прочие силовые структуры, о которых можно почитать здесь, имеют численность, значительно меньшую, чем уже перечисленные. Совокупное число сотрудников вряд ли будет превышать несколько тысяч.
В какой структуре больше всего человек?
Фото: Денис Васильков, TUT.BY
Самой многочисленной силовой структурой Беларуси, как ни странно, является не армия, не милиция и не пограничники. 120 тысяч человек состоят номинально в территориальных войсках — структуре, которая была создана в 2002 году.
Теоретически это «активный резерв» белорусских войск, который в мирное время не используется, но созывается только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации. Соответственно, почти никакого постоянного контингента территориальные войска не имеют, а их личный состав, состоящий из отслуживших белорусов, в нормальных условиях просто живет гражданской жизнью. И только в случае острой необходимости резервистов собирают в отряды.
В белорусской военной доктрине прописано, в частности, что частичное или полное формирование территориальных войск происходит, в частности, «в случае беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».
Насколько теоретически возможно участие войск территориальной обороны в предотвращении беспорядков, 42.TUT.BY спросил Андрея Поротникова.
— Территориальная оборона одной из задач имеет поддержание специальных правовых режимов, то есть режима военного положения и режима чрезвычайного положения. Что входит в понятие поддержания этих режимов? В том числе ограничение доступа на определенные объекты или территории, контроль доступа и перемещения транспортных средств, временное изъятие оружия и взрывчатых веществ у граждан и организаций, у которых они находятся на законном основании.
Таким образом, силы и средства территориальной обороны могут привлекаться для помощи тем структурам государственной власти, которые профессионально заняты поддержанием правопорядка или ликвидацией последствий природных или других катастроф. У них широкий перечень обязанностей, это, по сути, резерв для всего.
— Вы упомянули режимы военного и чрезвычайного положения. Без объявления одного из этих режимов войска территориальной обороны не могут быть собраны?
— Нет, теоретически не ограничено их применение и в мирное время. Делается это просто — объявляется проверка или учения по территориальной обороне, формируются подразделения, которые идут на усиление тех или иных структур.
Другой вопрос, пояснил эксперт, что территориальные войска не имеют ни какой-то особой подготовки, ни мотивации служить, являясь, по сути, гражданскими. О спорной боеспособности этого рода войск ранее писали и сотрудники российского Центра анализа стратегий и технологий, добавляя, что ни разу не проводилось экспериментов по действительно масштабному развертыванию этого рода войск. Поэтому вопрос, добавлять ли огромную цифру в 120 тысяч человек к белорусским силовикам, остается весьма открытым.
Что касается упомянутых в начале статьи сотрудников
Так что в итоге?
Итак, если резюмировать все вышеперечисленное, то приблизительное число сотрудников силовых структур Беларуси может достигать следующих значений:
Более реальной представляется, конечно, первая цифра. Хотя и она весьма приблизительна, но в условиях закрытости большей части информации на большее рассчитывать не приходится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае необходимости белорусские силовые структуры могут быть использованы для предотвращения массовых беспорядков в стране — об этом в эфире канала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)