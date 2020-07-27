Как надолго сохранить молодость кожи? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

О правилах питания для сохранения молодости кожи рассказал британский врач, а также учёный из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла. Об этом сообщает The Sun.





Данный учёный считается одним из ведущих специалистов Британии по вопросам питания. По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от еды с высоким содержанием железа. К ней относится говядина, баранина, а также все виды красного мяса. Дело в том, что их употребление может спровоцировать преждевременные возрастные изменения.





По мнению специалиста, чаще нужно употреблять продукты, которые богаты антиоксидантами, коллагеном, а также минералами. Они участвуют в омоложении организма и обладают противовоспалительными свойствами.







Также низкобелковый рацион позволяет подавлять чрезмерную выработку гормона роста, провоцирующего старение и увядание.



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