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Как надолго сохранить молодость кожи? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
О правилах питания для сохранения молодости кожи рассказал британский врач, а также учёный из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла. Об этом
Данный учёный считается одним из ведущих специалистов Британии по вопросам питания. По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от еды с высоким содержанием железа. К ней относится говядина, баранина, а также все виды красного мяса. Дело в том, что их употребление может спровоцировать преждевременные возрастные изменения.
По мнению специалиста, чаще нужно употреблять продукты, которые богаты антиоксидантами, коллагеном, а также минералами. Они участвуют в омоложении организма и обладают противовоспалительными свойствами.
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О правилах питания для сохранения молодости кожи рассказал британский врач, а также учёный из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла. Об этом...
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