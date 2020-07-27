ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как надолго сохранить молодость кожи? Рассказывает врач

27.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как надолго сохранить молодость кожи? Рассказывает врач
О правилах питания для сохранения молодости кожи рассказал британский врач, а также учёный из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла. Об этом сообщает The Sun. 


Данный учёный считается одним из ведущих специалистов Британии по вопросам питания. По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от еды с высоким содержанием железа. К ней относится говядина, баранина, а также все виды красного мяса. Дело в том, что их употребление может спровоцировать преждевременные возрастные изменения.

По мнению специалиста, чаще нужно употреблять продукты, которые богаты антиоксидантами, коллагеном, а также минералами. Они участвуют в омоложении организма и обладают противовоспалительными свойствами. 



Также низкобелковый рацион позволяет подавлять чрезмерную выработку гормона роста, провоцирующего старение и увядание. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О правилах питания для сохранения молодости кожи рассказал британский врач, а также учёный из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в июне зарплата оказалась в 1,5 больше, чем в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика