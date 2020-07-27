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"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В эту субботу, в Бресте по случаю годовщины, состоялась встреча Bearded Villains Belarus (в переводе с анг. Бородатые злодеи).

"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

Братство бородачей Bearded Villains - это современная некоммерческая организация, которую основал действующий Президент Фредерик Фон Нокс в Лос-Анжделесе в 2014 году. Популярность «Бородатых злодеев» набирала обороты и к 2017-ому география братства достигла наших границ. В этом году беларусскому комьюнити исполняется три года!

"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

фото - @brestguide

На сегодня их ключевые понятия: имидж, благотворительность и толерантность. Именно с такими установками бородатые джентльмены посетили приют для бездомных животных «Доброта» в Бресте, с небольшими подарками: корм для животных и наполнитель для лотков.

"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

Далее, по запланированному маршруту, улица Московская, поворот на Советскую до пересечения с Гоголя. Двигались к крепости, откуда взяли курс к уникальному памятнику русской фортификации конца ХIХ – начала ХХ веков – 5-ый форт.

"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

Также в рамках брестской встречи, беларусское братство посетило мемориальный комплекс «Брестскую Крепость – Герой», где они возложили цветы у Вечного огня павшим героям Великой Отечественной войны.

"Бородатые злодеи" затусили в Бресте. Рассказываем, кто они, зачем приехали и что делали

Беларусский чаптер бородатых джентльменов, с момента своего существования, активно принимает участие в социальной жизни нашего общества.

 
Теги: Брест
 
 
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