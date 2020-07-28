В Кобринском районе уничтожен участок дикорастущей конопли. Почти 53 кг наркозелья

Источник материала: Кобринский вестник

Сотрудники Кобринского РОВД выявили участок дикорастущей конопли, которая находилась во дворе дома жителя деревни Мухоловки.





На территории вблизи посаженного картофеля произрастало наркосодержащее растение высотой более двух с половиной метров без видимых признаков культивирования.

Мужчина, зная об ответственности за выращивание растений, содержащие наркотические средства, не предпринял мер для выкашивания конопли.

Уничтожено почти 53 кг наркозелья.

Несколькими днями ранее правоохранители обнаружили дикорастущую коноплю на участке в 75 квадратных метров вблизи деревни Пески-2 недалеко от фермы. Ликвидировано 26 кг растения.

За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Если Вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур незамедлительно информируйте органы внутренних дел по телефону 102.