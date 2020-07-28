|
В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой
Источник материала: СТВ
Новости США. В США ураган «Ханна» разрушил участок стены на границе с Мексикой. Заграждения не выдержали мощных порывов ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, стена была возведена по инициативе Дональда Трампа, чтобы пресечь попытку нелегальной миграции. Заграждения должны протянуться в общей сложности на 1078 километров вдоль границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США ураган «Ханна» разрушил участок стены на границе с Мексикой. Заграждения не выдержали мощных порывов ветра, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)