В Березе вора нашли с помощью случайно сделанного селфи

Источник материала: ОНТ

В Березе вор случайно сделал селфи на фотоловушку, которую украл у ЖКХ. Снимок помог милиции найти мужчину, сообщили в МВД.

Представители ЖКХ обратились в РОВД с заявлением о краже с местной свалки трех фотоловушек. Правоохранители сразу же установили личность вора, поскольку в ориентировках было его селфи. 30-летний житель Березы снял фотоловушки со столбов и забрал домой.

Дома он нажал на кнопку, услышал щелчок и увидел свои фото на экране. Попытался их удалить, но было поздно – фотографии были отправлены на электронную почту ЖКХ. Мужчина не смог объяснить, зачем ему понадобилось фотооборудование, – сообщили в МВД.

Ущерб оценивается почти в Br1,6 тыс. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО: МВД

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