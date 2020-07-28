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В Березе вора нашли с помощью случайно сделанного селфи

28.07.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Березе вора нашли с помощью случайно сделанного селфи

В Березе вор случайно сделал селфи на фотоловушку, которую украл  у ЖКХ. Снимок помог милиции найти мужчину, сообщили в МВД.

Представители ЖКХ обратились в РОВД с заявлением о краже с местной свалки трех фотоловушек. Правоохранители сразу же установили личность вора, поскольку в ориентировках было его селфи. 30-летний житель Березы снял фотоловушки со столбов и забрал домой. 

Дома он нажал на кнопку, услышал щелчок и увидел свои фото на экране. Попытался их удалить, но было поздно – фотографии были отправлены на электронную почту ЖКХ. Мужчина не смог объяснить, зачем ему понадобилось фотооборудование,  – сообщили в МВД.

Ущерб оценивается почти в Br1,6 тыс. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО: МВД

 

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В Березе вор случайно сделал селфи на фотоловушку, которую украл  у ЖКХ. Снимок помог милиции найти мужчину, сообщили в МВД. Представители ЖКХ обратились в РОВД с...
 
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