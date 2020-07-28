Владимир Делендик: Грубые действия ОМОНа помогают людям ненавидеть эту власть

Народной воли " Марина Коктыш поговорила с бывшим депутатом Палаты представителей, известным белорусским бизнесменом Владимиром Делендиком. Об этом ранним утром за чашкой кофе журналистка "поговорила с бывшим депутатом Палаты представителей, известным белорусским бизнесменом





Он, как обычно, не лез за словом в карман – говорил, что думает.





«БРСМ и «Белую Русь» – ликвидировать»

– Владимир Викторович, как вы оцениваете то, что в последнее время происходит в Беларуси? Кризис?





– На мой взгляд, в стране нет острого политического кризиса. Есть вспышка, которая, если ничего не предпринять, через год или два может перерасти во что-то большее.





на протесты выходит немало молодых людей. Мне понравилось, как один парень объяснил, почему хочет уехать из Беларуси. Он сказал примерно так: «А что мне в этой стране делать, какие здесь перспективы? У меня нет бизнеса, нет нормальной работы и достойной зарплаты».





Конкретно сказал: власть сегодня ничего не предлагает молодежи. К сожалению, он прав. И это та тема, которую упустили БРСМ, «Белая Русь». Я вообще ликвидировал бы эти организации, они не отвечают духу времени. Много вопросов у меня к идеологам и ректорам вузов, которые подлизывают властям предержащим, объявляя, сколько у них студентов вступили в БРСМ.





А зачем туда вступать ради галочки, имея совершенно другие взгляды на жизнь? Чтобы потом на площадь идти?





Я считаю, нужно дать свободу молодежи, помочь реализоваться, заработать капитал. Допустим, до 25–26 лет дать возможность развивать любой вид бизнеса, не брать налогов, если прибыль не превышает 25–50 тысяч долларов. Если выше – постепенно увеличивать налоговую нагрузку. Они будут брать на работу других людей. Разве это плохо?





Не надо никого насильно после университета распределять, дайте людям свободу! После окончания вуза молодые люди уже будут знать, что им делать, у них будет конкретный интерес.





На том же МАЗе не надо держать столько людей. Пусть идут в предпринимательство!





– Но если человек долгие годы работал на заводе, рискнет ли он круто изменить свою жизнь?





– Кто-то может помещение убирать, кто-то – устроиться грузчиком, а слесарь – открыть свой автосервис. Надо дать возможность людям развернуться, создать лояльную законодательную базу.





Если человек собирается торговать сигаретами – купил-продал, конечно, это не стоит поощрять. Но если, например, плодоовощной продукцией торгует или выращивает ее, производство создает, открывает сервис по чистке обуви, выпекает торты дома, а потом реализовывает их – не душите налогами!





Пусть развивают новейшие технологии, программы. Любой, кто бы ни был у власти, должен сделать акцент на этом вопросе.









– А вам не кажется, что у нас свободы не хватает не только молодежи?





– За молодежью – будущее, поэтому ей нужно помогать, поддерживать.

Нужно развивать национальный бизнес. Если какие-то государственные здания пустуют – отдайте в аренду за копейки.





Если за год-два там ничего не создали – передайте другому арендатору. Но надо, чтобы местные власти не боялись это делать! Чтобы силовики меньше доили бизнес, от этой дурной привычки нужно избавляться.





И других вопросов – масса.





Почему не снижают для физических лиц ставку, чтобы можно было телевизор или стиральную машину купить под три-четыре процента? И производственный сектор экономики работал бы, если бы у людей была возможность купить товары.





На Могилевщине, Витебщине деревни пустуют, а в Украине, когда война была, люди не знали, куда податься. Пригласите их сюда, дайте дом, гектар земли, гражданство – пусть живут и работают на благо нашей страны. И сейчас это еще не поздно сделать, только просчитать, сколько денег на это нужно выделить.





Больше свободы и самостоятельности должно быть у губернаторов, не должен ими никто командовать, они должны чувствовать себя хозяевами, тогда и толк будет, по-другому работать будут совсем.





Вот Николай Снопков недавно пришел в правительство, он умный, думаю, сможет организовать хотя бы самые элементарные реформы, от которых будет польза экономике.





– У вице-премьера не так много полномочий, как кажется на первый взгляд. Он больше статист. Ну и один в поле не воин…





– Я не верю, что хорошую идею ему наверху не согласуют. Просто обосновать все нужно. Посмотрите, что говорил Лукашенко 20 лет назад…





– В принципе, всё то же: борьба с коррупцией, отдать пустующие клочки земли под дачи горожанам…





– Кстати, помните, я рассказывал «Народной Воле», что мне выделили участок земли под новое производство?





– Да, распоряжением президента. Уже стройка к концу подходит?





– Я за это время действительно мог бы построить цех и запустить его, но система настолько забюрократизирована… Согласование документов идет полгода уже, и все еще эти бумаги где-то ходят. Землю не отвели, даже колышки не поставили, понимаете? Полгода скоро пройдет! А бюрократия – это та же коррупция…





Еще когда депутатом был, говорил, что необходимо менять законодательную базу. И Конституционному суду стоит занять более активную позицию. Потому что только из парламента закон выходит – тут же облисполкомы принимают к нему свои подзаконные акты, инструкции, положения. Вот тебе и бюрократия.





И начинается перекидывание бумаг от одного к другому. Должен быть где-то выставлен шлагбаум. Дали добро на землю – в течение месяца согласовали, и все на этом. Началась стройка – наблюдайте, чтобы качественно строилось, чтобы не развалилось и не рухнуло потом всё. Но не лезьте со своими советами, пусть собственник нормально сдаст свой объект.





«Пускают президенту пыль в глаза…»

– Вы смотрели видеоролики, которые записал бывший ресторатор Вадим Прокопьев? Он озвучивает сильный текст, бьет по конкретным болевым точкам нынешнего режима. И чиновников, которые ведут свою игру и нагло врут, тоже вспоминает.





– Если говорить откровенно, конечно, пускают президенту пыль в глаза. И справиться с этим очень сложно. Всех же не пересадишь! Президент говорит одно, чиновники, как те страусы, кивают ему в такт, но делать могут совсем другое.





Если бы хоть один министр публично заперечил президенту, выступил бы с альтернативным мнением, революционным предложением, разве его за это посадили бы в тюрьму? Да никогда! Только машут головой, и все на этом.

Лукашенко и сам все это знает. И что подлизывают. И что предают…





Но еще раз хочу сказать, нравится это кому-то или нет: у власти сегодня должен быть сильный лидер, который не пойдет на поводу у России.





– А вы уверены, что Лукашенко не сдаст независимость? Он ведь заявляет, что Беларусь и Россия должны выполнить договоренности по всем пунктам…





– Лукашенко, как никто другой, знает, что если он пойдет на это, то здесь революция будет. Весь народ восстанет, как только он подпишет хоть один договор о вхождении в состав России. Кровопролитие случится!





А в Россию нам ни в коем случае не нужно идти. Иначе здесь будет пустыня, перекати-поле. Заберут все лакомые куски, и останемся ни с чем.





Я уверен, что при Лукашенко мы будем независимой страной. Открытым текстом скажу: надо еще отдать должное менеджерским способностям Александра Григорьевича, который столько лет ловко балансирует в отношениях с Россией и даже добывает какие-то деньги оттуда.









– Владимир Викторович, вы прекрасно знаете, что у каждого продукта есть свой срок годности. Так вот срок годности этой власти – он на исходе…





– Я уже говорил «Народной Воле» в одном из своих интервью: думаю, это будут последние пять лет Лукашенко на президентском посту. И надо дать ему возможность отработать этот срок.





Сегодня на президентских выборах просто не за кого голосовать. Ну какой из того же блогера Тихановского глава государства? Зато вот идеолог из него отличный вышел бы, он умеет с людьми разговаривать, слушать их. Президенту нужно посмотреть: может, таких людей и нужно приглашать на работу, совместно с ними решать вопросы?





На месте Лукашенко я выпустил бы банкира Бабарико из тюрьмы. Не важно, воровал или не воровал. Если воровал – пусть вернет и идет на все четыре стороны. Но! Вы уверены, что после того, как Бабарико станет президентом, мы не войдем в состав России? Я – нет, поэтому и голос свой за него не отдал бы.





У нас, кстати, один из бывших премьер-министров тоже был банкиром. И что, он разве изменил экономическую ситуацию в стране, инициировал реформы? Нужно еще внимательно посмотреть, кого из нынешних кандидатов поддерживает Россия.





Выбрать президента на так называемый переходной период, как предлагают некоторые, – я считаю, что это тоже не выход. Откатимся назад, потеряем время. Да и не такая у нас уже и страшная ситуация сейчас.





Другой вопрос, что реформы нужны – без них никак. Надо развязать людям руки, дать самостоятельность, возможность зарабатывать. Я, конечно, не могу указывать президенту, но, на мой взгляд, делать это всё нужно, не откладывая.





А то, что страна для жизни у нас не годится… Ну съездите в Тулу, которая недалеко от Москвы, посмотрите, как там живут. Или в Украину, там ведь тоже не все гладко…





– А можно еще и в Евросоюз на экскурсию…





– Хорошо там, где нас нет! В Евросоюзе куча своих проблем. Мы всю интеллигенцию загубили во времена Владимира Ильича Ленина, которому у нас памятники стоят (пусть останутся, я не сторонник демонтажа, это все-таки история). И пока нас коммунисты вели к нищете, Европа наращивала мускулы.





Вот вы все время говорите: надоел Лукашенко! Может, и надоел. Может, он и сам понимает, что задержался, что время уйти. Но мне кажется, он очень эмоционально, от души говорит о том, что за независимость жизнь положил, как мог, так и делал. А разве у него команда крепкая была? Вспомните, сколько чиновников он отогнал от кормушки. Потом половина из них к нему в оппозицию пошла.





Президент не может поехать в каждую деревню и сказать, что нужно делать. А все этого ждут! Не приучены у нас люди к самостоятельности. Я даже по своему предприятию сужу: все ждут конкретных указаний, мало кто берет инициативу на себя. Единицы что-то предлагают! Ждут, что кто-то за них все сделает. Так и в стране…





Я очень хочу, чтобы Беларусь была независимой, самостоятельной, чтобы мы никому не кланялись.





«Тихановскую и других красивых дам – поддерживаю»

– Почти все, кто идет в президенты, говорят о независимости.





– Тихановская говорит, что любит мужа. И молодец! И я поддерживаю ее. Ради любви можно горы свернуть. И других красивых дам, которые встали рядом с ней, тоже поддерживаю. Они молодцы, бойцы!





И на месте президента, если он выиграет выборы, дал бы им конкретный участок работы – пусть покажут, что могут! Работают на благо страны, меняют что-то, разрабатывают законы. Пусть делают!





Вот якобы оппозиционерку Анну Канопацкую приглашали работать в правительство, что же она отказалась? Почему в парламенте не инициировала принятие действительно важных для страны законов? Почему не кричала, что мы упускаем молодежь, что «Белую Русь» и БРСМ нужно разогнать?





Если Лукашенко выиграет эти выборы, ему тоже очень непросто будет. И не только президенту – многим придется перестроиться.





Я, например, поддерживаю идею президента о совершенствовании Конституции. На мой взгляд, нужно дать больше полномочий парламенту. Он должен быть нормальным, а не ручным, нужно провентилировать все законы – какие действуют, какие нет. Работы – через край!





Понимаете, каждый делает ошибки. Нет тех, кто не ошибается. Придет к власти оппозиция – через полгода и ее начнут грызть! Это нормальное явление!





Да, поднялась сегодня молодежь, вбили людям в голову, что придет другой дядя, принесет мешок денег, организует здесь быстрые и наглые реформы. А откуда этот дядя деньги возьмет?





Пока сами не начнем зарабатывать, пока экономика не поднимется – ничего не будет!





– Как вам инициатива уравнять зарплаты госпредприятий и частников?





– Может быть, Александр Григорьевич погорячился... Я скажу открыто: не все частники работают прозрачно, некоторые платят зарплату в конвертах. У нас есть очень большое обременение – ФСЗН. Многие не хотят платить такой большой налог, поэтому в ход идут конверты. Вот тебе и низкие зарплаты на частных предприятиях.





Пару лет назад шла речь о том, чтобы снизить платежи в ФСЗН, но все так и осталось на уровне разговоров.





Я не работаю в правительстве и не могу дать совет, как содержать пенсионеров. Но, может, где-то сократить бюджетные расходы?





На «Белкалии» высокие зарплаты, но мы не можем платить всем столько, мы не под землей, не в шахтах работаем. И вообще, это глупая затея – уравнять частников с государственниками.





Справедливости ради надо отметить, что не все у нас так плохо, есть и достижения. Нефтеперерабатывающие предприятия перестроили. Малые города облагородили, подкрасили, сельское хозяйство более-менее поддерживаем, спортивных объектов понастроили. Дороги у нас европейского качества, Россия и Украина в этом сравнении и рядом не стояли!





И на чьи деньги все это сделано?





– Ясное дело – на наши с вами, налогоплательщиков.





– И не только. Лукашенко умело брал большие деньги, сотни миллиардов долларов, у России. Не каждый так смог бы!





Плохо, конечно, что у нас не дают народу выразить свое недовольство.









– Вот тут я с вами совершенно согласна. Люди имеют право на мирный протест.





– В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы, извините, за грубое слово!





– Молодежь, которая участвует в акциях протеста, говорит родителям: «Мы сделаем то, что не смогли вы…»





– Так дайте молодежи возможности и перспективы, поговорите с ними на белорусском языке, поймите, наконец, что они хотят!





Смотрите: политический сезон в самом разгаре, а кто из идеологов приехал на частные предприятия и спросил, что волнует людей, чем помочь?





Честно говоря, я иногда думаю: может, чиновники действительно хотят сдать Лукашенко? Может, они готовят революцию?





– А что вы скажете по поводу действий ОМОНа? Ну вот зачем человека за ноги из ресторана волочь в автозак? Вышли люди на улицу выразить свой протест – пусть идут! И не надо никого трогать, пока вокруг все тихо и спокойно, пока никто ничего не громит и не поджигает. Разве не так?





– Мне тоже не нравится, что из ресторана людей выносят. В конце концов, ну убежал с площади в кафе, спрятался, пусть поест там, не трогайте. Просто дается неправильная установка тому же ОМОНу.





Сегодня везде новые технологии, а милиция за ними не успевает. И порой грубые действия ОМОНа и милиции, к сожалению, помогают народу ненавидеть эту власть.





Поведение милиции во многом зависит от позиции министра. Президент же не будет подполковника, который ОМОНом командует, спрашивать: мол, что ты делаешь, негодяй?! На это министр есть!





У меня вообще впечатление, что таким способом спецслужбы хотят сдать не только президента, но и страну. Сдадут президента – сдадут и независимость. А я не хочу, чтобы Беларусь стала частью Смоленской области!





Нельзя ни в коем случае журналистов трогать, носы им ломать, препятствовать их работе. Пусть все освещают, как есть, люди сами разберутся. Сейчас интернет не закроешь, не заглушишь, альтернативной информации – море!





Некорректно что-то передали, не нравится чиновникам – уточните, дайте свой комментарий, пояснение. В крайнем случае – подавайте в суд. Но бить и мешать работать – категорически нет!





Не только правоохранительные органы отстали от времени и работают по старинке. Спецслужбы и придворные идеологи в свое время упустили Тихановского. Им надо было вместе с ним или за ним следом ехать по стране, по каждому адресу выезжать и устранять недостатки. А потом еще спасибо ему сказать, что он показал коров, умирающих в колхозах, которых "губернатор" не увидел. С этого нужно было начинать, а не подлизывать!





Но во всех грехах у нас президент виноват. Потому что он за страну отвечает.

Как бы там ни было, сегодня самое главное – сохранить, отстоять независимость. Она сейчас очень шаткая. И не воевать нужно, а плечо друг другу подставить.





Президент прекрасно знает, о чем говорит. Ему в одиночку тяжело с Россией бороться. А вместе мы выстоим…