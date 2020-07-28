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life:) повышает некоторые тарифы с 4 августа

28.07.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Абонентская плата повышается на тарифе «Голос 2» и составит 11,90 рубля в месяц (сейчас 9,90).

Изменяется стоимость всех пакетов минут. Например, 10 минут на сутки будет стоить 0,60 рубля (сейчас 0,49), а «Безлимит звонков во все сети» для тарифов линейки «Шейк» ― 8 рублей в месяц (сейчас 6).

 
 
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life:) информирует, что с 4 августа планируются изменения цен на тарифный план Голос 2 и некоторые услуги. Об этом сказано в сообщении на сайте оператора.
 
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