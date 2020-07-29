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Девушка выпала из окна шестого этажа в Минском районе
Источник материала: ОНТ
В Минском районе 19-летняя девушка получила травмы в результате падения из окна многоэтажки,
По информации следствия, девушка была в своей квартире со знакомыми. Пострадавшая села на подоконник, однако не удержала равновесие и выпала из окна. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев произошедшего. Обстоятельства инцидента выясняются.
Следователи напоминают: неосторожные действия возле открытых окон могут привести к трагическим последствиям, поэтому необходимо соблюдать правила безопасного поведения в быту.
ФОТО: news.yellmed.ru
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В Минском районе 19-летняя девушка получила травмы в результате падения из окна многоэтажки, сообщает Следственный комитет. По информации следствия, девушка была...
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