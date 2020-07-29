Социальный митап в ГУ «СТЦСОН»

Вчера на базе отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «СТЦСОН» состоялся круглый стол с участием руководителей общественных, религиозных организаций и объединений Смолевичского района. Участие в его работе приняла начальник управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Людмила Вощило.

— Социальное партнерство наиболее часто встречается в сфере трудовых отношений, — отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичксого райисполкома Наталья Денисевич. — Понятно, что мы все (государственные органы, государственные учреждения, общественные объединения) тесно взаимодействуем. Чаще всего — для решения какой-то определенной социальной задачи и оказания помощи населению. Сегодня мы поговорим о том, что наше сотрудничество может быть более широким и продуктивным.

Обращаясь к участникам встречи, Людмила Вощило отметила, что данный круглый стол является, по сути, социальным митапом, которые проходят сейчас по всей Минской области.

— Сейчас в Минской области проходит акция «Зямля бацькоў — зямля святая», — рассказала Людмила Адамовна. — В рамках этой акции проходит много мероприятий, в их числе — серия региональных и межрегиональных социальных митапов, суть которых — не в рассказах, о том, как мы работаем, а обсуждение того, как нам лучше взаимодействовать, по каким направлениям. Завершится акция 7 августа фестивалем художественной самодеятельности.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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