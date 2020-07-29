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Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

29.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где не прекращаются уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

Основное условие администрации президента США: более активное участие местной полиции в разгоне протестующих.

Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

Напомним, погромы и столкновения с правоохранителями продолжаются в Портленде уже более 50 дней.

Поскольку местные власти не могли восстановить порядок, президент Дональд Трамп направил в город федералов, которые должны были привлечь правонарушителей к ответственности. 

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где не прекращаются уличные...
 
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