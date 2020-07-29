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В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры на 6 этаже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа.
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Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и соседи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа. По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram-канале, 19-летняя...
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