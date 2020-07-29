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В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры на 6 этаже

29.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа.  

По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram-канале, 19-летняя девушка была доставлена в реанимацию больницы утром 28 июля. У жительницы Минского районе были признаки падения с высоты.  

По данным следствия, девушка находилась в своей квартире на шестом этаже вместе со знакомыми, села на подоконник и не удержала равновесие.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.  

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и соседи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

В конце июня в Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна в свой день рождения – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа.   По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram-канале, 19-летняя...
 
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