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"Белавиа" возобновила рейсы в Варшаву и Таллинн

29.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолеты в Варшаву начали летать с 29 июля, с 1 августа авиасообщение возобновится с Таллинном

«Белавиа» будет осуществлять рейсы в Варшава-Минск-Варшава ежедневно.

"Обращаем внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения. Дополнительную информацию уточняйте, пожалуйста, у компетентных органов страны прилета", - сообщает авиакомпания на своей странице в Фейсбуке.

В Эстонию белорусские самолеты полетят с 1 августа. С 1 по 15 августа «Белавиа» будет следовать по маршруту Минск-Таллинн-Минск по вторникам и субботам. В будущем количество рейсов планируют увеличить. 

Сегодня въезд в Эстонию разрешен гражданам и жителям Эстонии, транзитным пассажирам и студентам.

Ранее «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Самолеты в Варшаву начали летать с 29 июля, с 1 августа авиасообщение возобновится с Таллинном
 
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