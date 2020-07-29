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В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы

29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 июля в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка Алины Дылюк «Эволюция творчества». Картины, представленные в экспозиции, отражают возраст юной художницы (от 5 до 16 лет) и этапы роста художественного мастерства.

В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы

Мама сохранила первые рисунки гуашью, написанные детской рукой. Автопортрет, который девочка написала гуашью за полчаса, цветочные композиции и простые пейзажи. Потом были сказочные иллюстрации, копии картин именитых художников, учебные академические рисунки и воплощение собственных художественных идей.

В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы

Книжная иллюстрация и любимый портрет, акварельные пейзажи и натюрморты, карандашные скетчи и красочные аппетитные изображения фруктов и ягод.

В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы

Алина учится в СШ №10, работает в разных техниках, но любимые – масло и компьютерная графика. После окончанию школы девушка планирует продолжить образование в сфере изобразительного искусства.

 
 
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  29 июля в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка Алины Дылюк «Эволюция творчества». Картины, представленные в экспозиции, отражают...
 
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