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В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 июля в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась
Мама сохранила первые рисунки гуашью, написанные детской рукой. Автопортрет, который девочка написала гуашью за полчаса, цветочные композиции и простые пейзажи. Потом были сказочные иллюстрации, копии картин именитых художников, учебные академические рисунки и воплощение собственных художественных идей.
Книжная иллюстрация и любимый портрет, акварельные пейзажи и натюрморты, карандашные скетчи и красочные аппетитные изображения фруктов и ягод.
Алина учится в СШ №10, работает в разных техниках, но любимые – масло и компьютерная графика. После окончанию школы девушка планирует продолжить образование в сфере изобразительного искусства.
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29 июля в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка Алины Дылюк «Эволюция творчества». Картины, представленные в экспозиции, отражают...
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