В Брестской городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка юной художницы

Источник материала: Виртуальный Брест

29 июля в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка Алины Дылюк «Эволюция творчества». Картины, представленные в экспозиции, отражают возраст юной художницы (от 5 до 16 лет) и этапы роста художественного мастерства.





Мама сохранила первые рисунки гуашью, написанные детской рукой. Автопортрет, который девочка написала гуашью за полчаса, цветочные композиции и простые пейзажи. Потом были сказочные иллюстрации, копии картин именитых художников, учебные академические рисунки и воплощение собственных художественных идей.





Книжная иллюстрация и любимый портрет, акварельные пейзажи и натюрморты, карандашные скетчи и красочные аппетитные изображения фруктов и ягод.





Алина учится в СШ №10, работает в разных техниках, но любимые – масло и компьютерная графика. После окончанию школы девушка планирует продолжить образование в сфере изобразительного искусства.