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Единый турмаршрут свяжет Барановичский и Ляховичский районы
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Барановичский и Ляховичский районы Брестской области объединит туристический маршрут, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Многие страны в связи с пандемией переориентировались на внутренний туризм. Мы всегда его развивали. Наша задача - найти уникальные красивые места, которые еще не включены в экскурсионные маршруты, и показать их белорусам и зарубежным гостям. У нас большое историческое наследие. К сожалению, не все можно восстановить. Но с привлечением информационных технологий, различных 3D-макетов, можно показать, как выглядели объекты раньше. Это очень популярно сейчас", - отметилавен начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Анна Вощинчук.
Сегодня во время круглого стола специалисты обсудят перспективы развития туризма в Барановичском и Ляховичском районах, которые планируется связать единым турмаршрутом. В первую очередь он рассчитан на путешестников, едущих со стороны столицы. "Маршрут Минск - Барановичи - Брест очень популярный. Обычно Ляховичский и Барановичский районы находятся от него немного в стороне. Хотим познакомить туристов с богатой культовой и дворцово-парковой архитектурой этих регионов
Участники мероприятия оценят туристическую инфраструктуру на северо-востоке Брестской области: достопримечательности, объекты размещения и общественного питания. В Ляховичском районе в маршрут предлагается включить посещение старинных храмов и Дома ремесел в деревне Дарево, дворцово-паркового ансамбля во Флерьяново, усадебно-паркового комплекса и часовни-усыпальницы Рейтанов в Грушевке. Гостям Барановичского района могут быть интересны костел Пресвятого Сердца Иисуса, церковь Святого Александра Невского.
В перспективе этот турмаршрут может быть продлен в
В круглом столе принимают участие представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, Брестского облисполкома, турорганизаций.
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Барановичский и Ляховичский районы Брестской области объединит туристический маршрут, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Многие страны в связи с пандемией...
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