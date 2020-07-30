Началось срочное заседание в ЦИК. Ермошина собрала кандидатов (прямая видео трансляция)

Источник материала: Виртуальный Брест

Началось срочное заседание в ЦИК . На него пришли все кандидаты в президенты и Андрей Равков, глава Совета безопасности.





Сергей Черечень пришел в спортивном костюме. То ли с пробежки, то ли сразу готов к задержанию.





Андрей Дмитриев взял с собой в ЦИК сумку с вещами. Вероятнее всего, тоже на случай задержания.

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Равков вышел. Сообщил о повышенных мерах безопасности на грядущих митингах и предупреждает о грядущих провокациях.

Канопацкая: мы были предупреждены о возможных провокациях на массовых мероприятиях. Канопацкая озвучила новые правила для пикетов кандидатов: дополнительные рамки, дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил, что до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержано, сейчас идут поиски остальных.

В отношении бойцов российской ЧВК возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта.

Поиски ещё 200 (минус 33) боевиков на территории Беларуси продолжаются.

Вышел Сергей Черечень. "Основная цель встречи предупредить, что на встречах будут провокации. Мол, решайте сами".

Черечень: основная цель встречи - предупреждение о провокациях на митингах. Готовятся группировки боевиков на территории России, однако у меня есть сомнения на счет данной информации.

Дмитриев сказал, что пропустили вперед самого сильного политика, поэтому мы выходим позже))))

Дмитриев: в стране 170 боевиков обученных подрывной и снайперской деятельности. Очевидно не хватает большого куска информации, чтобы понять, что происходит. Нам сказали, что под Псковом и Невелем формируются террористические организации . Также по информации Равкова, некоторые из боевиков признались, что приехали в Беларусь "делать революцию".

Дмитриев заявил, что Равков не исключает отключение интернета в стране, в случае угрозы национальной безопасности.

Вышли представительницы объединенного штаба.



Тихановская: Все мероприятия будут проходить в штатном режиме. Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по делу против Валерия Цепкало. Вероника Цепкало заявила, что ее сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - сегодня посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Что было до того, как началась встреча

Первым к ЦИК приехал Сергей Черечень. Есть предположение, что либо кого-то будут снимать, либо ограничат агитационные мероприятия, либо задержат.

— Вы поэтому в спортивном костюме?

— Да, по-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты.

— А теплые вещи с собой есть?

— Да, в машине. Ребята сбегают, если что.

Черечень прокомментировал и «боевиков».

— Возможно, на кого-то из нас повесят. Ситуация курьезная. Ну откуда боевики? Кто их сюда привез? Возможно, транзитные.

Второй к ЦИК приехала Светлана Тихановская.

На вопрос журналистов не боится ли она, что ее снимут с гонки, заявила, что ее не за что снимать.

— Давайте сначала дождёмся, что нам скажут, — заявила кандидат.

Тихановская также сказала, что не знает задержанного вчера политтехнолога Виталия Шклярова.

— Я такого человека не знаю. Никогда не смотрела его стримы, — заявила кандидат.

На вопрос, работал ли Шкляров с ней в штабе, Тихановская не ответила. Кандидат также заявила, что не боится провокаций на сегодняшнем митинге.

В ЦИК также приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По какому вопросу, не сказал. На вопрос журналистов о «боевиках» заявил, что они дают показания.

Андрей Дмитриев, пришедший в ЦИК, пошутил, что тоже взял с собой вещи, но подготовился хуже Черечня — пришел в белой рубашке и пиджаке.

На вопрос, чего он ждет, кандидат заявил, что «теперь концерт будет закатывать власть».

— Начиная со вчерашнего представления — выхода с «цыганочки», — заявил Дмитриев.

«Боевиков», задержанных под Минском, он тоже прокомментировал.

— Поживем, увидим, когда эти боевики плакать начнут и давать показания. Тогда, может быть, что-то станет понятнее. Пока это вызывает больше вопросов. Так получается в Беларуси: живем мы пять лет спокойно, никто никого не трогает. И прям буквально к выборам начинают крысы сходить с ума, «Вагнер» приезжает не тот. Пока это выглядит как желание еще больше отодвинуть выборы от общества или общество от выборов под предлогом заботы о независимости, которая нам всем дорога, — сказал Дмитриев.

Анна Канопацкая, как и все остальные кандидаты, заявила, что не знает, зачем ее вызвали в ЦИК.

— Мне бы очень хотелось, чтобы в любом случае соблюдалось законодательство, — сказала Канопацкая. Она добавила, что ей в течение кампании поступало столько угроз, что ей «уже ничего не страшно».

Напомним, накануне стало известно, что всех кандидатов в президенты пригласили в ЦИК на встречу с Лидией Ермошиной 30 июля в 8.55. Повестка встречи неизвестна.