ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Раскрыта одна из тайн Стоунхенджа

30.07.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Раскрыта одна из тайн Стоунхенджа

Ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа.

На протяжение более чем четырехсот лет археологи и геологи пытались определить географическое происхождение камней, которые использовали древние строители. Химический состав крупных блоков песчаника указал на каменоломню Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир, расположенную в 25 километрах к северу от знаменитого неолитического памятника. Удалось определить происхождение 50 больших камней. Но еще два не соответствуют ни одному из изученных участков, а также не походят друг на друга. Эту тайну еще предстоит разгадать. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа. На протяжение более чем четырехсот лет археологи и геологи пытались определить географическое происхождение камней,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика