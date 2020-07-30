Раскрыта одна из тайн Стоунхенджа

Источник материала: ОНТ

Ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа.

На протяжение более чем четырехсот лет археологи и геологи пытались определить географическое происхождение камней, которые использовали древние строители. Химический состав крупных блоков песчаника указал на каменоломню Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир, расположенную в 25 километрах к северу от знаменитого неолитического памятника. Удалось определить происхождение 50 больших камней. Но еще два не соответствуют ни одному из изученных участков, а также не походят друг на друга. Эту тайну еще предстоит разгадать.

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