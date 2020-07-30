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В Таиланде голодные обезьяны нападают на местных и воруют продукты

30.07.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Жители таиландского Лопбури страдают из-за голодных обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные буквально захватили город и нападают на местных.

В Таиланде голодные обезьяны нападают на местных и воруют продукты

В Таиланде голодные обезьяны нападают на местных и воруют продукты

На 70 тысяч жителей приходится почти 8,5 тысяч приматов. Пока в Лопбури приезжали туристы, которые подкармливали макак, животные вели себя спокойно. Сейчас им не хватает пищи, и в поисках еды хвостатые громят кафе, магазины, атакуют грузовики с провизией и отбирают у людей продукты. 

В Таиланде голодные обезьяны нападают на местных и воруют продукты

Некоторые заведения, которые не могут обеспечить безопасность, были вынуждены закрыться.

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Новости Таиланда. Жители таиландского Лопбури страдают из-за голодных обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные буквально захватили город и...
 
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