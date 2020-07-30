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Седина, брыли и мешки под глазами: Моника Беллуччи шокировала поклонников своим внешним видом

30.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Седина, брыли и мешки под глазами: Моника Беллуччи шокировала поклонников своим внешним видом

Фотографии известной во всём мире итальянской модели, а также актрисы Моники Беллуччи шокировали её фанатов. На них поклонники заметили, что знаменитость сильно состарилась.

Изображения известной актрисы и модели были опубликованы в фан-аккаунте Моники в Instagram.

На кадрах 55-летняя Моника Беллуччи прогуливает в Париже в чёрном платье. Её волосы собраны в пучок.  

Фанатов шокировали фотографии знаменитости. Многие из них стали сравнивать её с бабушкой. Некоторые поклонники посчитали, что выглядеть так непозволительно для публичного человека, который следит за собой. 

«Потерять такую красоту, что была в молодости - это больно. Как будто исчезает шедевр», «Хоть она и была красивая, но я не хотела бы выглядеть так в 55 лет. Всё-таки нужно ухаживать за своим лицом», «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», — написали подписчики под фотографиями знаменитости.

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Фотографии известной во всём мире итальянской модели, а также актрисы Моники Беллуччи шокировали её фанатов. На них поклонники заметили, что знаменитость сильно...
 
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