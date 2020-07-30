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Информация для мозырских абитуриентов

30.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Биология( научно-педагогическая деятельность);
Биология и химия - 16 мест.
Обслуживающий труд и изобразительное искусство - 9 мест.
Технический труд и предпринимательство - 6 мест.
Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) - 12 мест.
История и обществоведческие дисциплины - 5 мест.
Иностранные языки (немецкий, английский) - 7 мест.
Компьютерная физика - 4 места.
Математика и информатика - 8 мест.

Прием осуществляется на основании общего конкурса.
 
 
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Мозырский педагогический университет имени Шамякина информирует о наличии бюджетных мест по следующим специальностям:далее...
 
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