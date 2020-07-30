В Мозырском районе по отпечаткам установили вора, который ночью обокрал два дома

Источник материала: Mlife

Обнаружив пропажу, хозяева обратились в милицию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Гомельской области.



В ходе осмотра домов специалисты Мозырского МРО Государственного комитета судебных экспертиз обработали дактилоскопическими порошками поверхности и предметы, которых мог касаться злоумышленник. В результате обнаружили отпечатки рук. Во время проверки удалось установить, что следы принадлежат ранее судимому местному жителю. После задержания гражданин сознался в совершении обоих преступлений.