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В Мозырском районе по отпечаткам установили вора, который ночью обокрал два дома
Источник материала: Mlife
Обнаружив пропажу, хозяева обратились в милицию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Гомельской области.
В ходе осмотра домов специалисты Мозырского МРО Государственного комитета судебных экспертиз обработали дактилоскопическими порошками поверхности и предметы, которых мог касаться злоумышленник. В результате обнаружили отпечатки рук. Во время проверки удалось установить, что следы принадлежат ранее судимому местному жителю. После задержания гражданин сознался в совершении обоих преступлений.
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В деревне Прудок Мозырского района ночью неизвестный разбил окна в двух домах, жильцы которых отсутствовали, и украл одежду и продукты.далее...
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