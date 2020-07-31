О представительницах Минщины, победительницах ХII Республиканского конкурс «Женщина года»

Женщины занимают руководящие должности, активно участвуют в социально-экономическом развитии страны и умело совмещают это с ролью мамы.

Как им это удается, рассказала в программе «Открытая студия» Светлана Сорока, председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин». Свою миссию она совмещает с руководящей должностью, является директором государственного учреждения «Дворец культуры г. Молодечно».

Светлана Григорьевна рассказала и о представительницах Минской области, которые стали победительницами ХII Республиканского конкурса «Женщина года – 2019». Их торжественное награждение состоялось 25 июля во Дворце Республики. Им вручены дипломы и знак-символ «Васильковая жар-птица».

Победительницы ХII Республиканского конкурса «Женщина года – 2019», представительницы Минской области: