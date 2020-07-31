О представительницах Минщины, победительницах ХII Республиканского конкурс «Женщина года»

Женщины занимают руководящие должности, активно участвуют в социально-экономическом развитии страны и умело совмещают это с ролью мамы.
Как им это удается, рассказала в программе «Открытая студия» Светлана Сорока, председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин». Свою миссию она совмещает с руководящей должностью, является директором государственного учреждения «Дворец культуры г. Молодечно».
Светлана Григорьевна рассказала и о представительницах Минской области, которые стали победительницами ХII Республиканского конкурса «Женщина года – 2019». Их торжественное награждение состоялось 25 июля во Дворце Республики. Им вручены дипломы и знак-символ «Васильковая жар-птица».
Победительницы ХII Республиканского конкурса «Женщина года – 2019», представительницы Минской области:
- в номинации «Активная жизненная позиция» Карпович Ирина Владимировна, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома;
- в номинации «Духовность и культура» Михновец Зоя Юрьевна, главный редактор унитарного предприятия «Солигорский телевизионный канал»;
- в номинации «Материнская слава» Ложечник Вера Павловна, родитель-воспитатель управления по образованию Борисовского райисполкома;
- в номинации «Успешный руководитель» Петкевич Инна Станиславовна, учредитель и директор частного торгового унитарного предприятия «НовостройТорг» (Столбцовский район);
- номинации «Хозяйка села» Селях Наталья Михайловна, хозяйка агроэкоусадьбы «Гаенскiя вытокi» (Логойский район).