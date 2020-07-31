Что нам обещают?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Претендующий на лидерство альтернативный кандидат в Президенты Республики Беларусь на днях опубликовала свою предвыборную программу. Благих намерений продекларировано громадье, причем по «полочкам»-разделам: «Страна для жизни, государство для людей», «Повышение уровня жизни», «Здоровье людей», «Образование», «Внешняя политика»… И все это для того, чтобы «прийти на выборы 9 августа, проголосовать за меня». Так упомянуто в программе, но на самом деле – за совсем других персон.





Основной посыл программы – «доказать всем, в том числе и власти, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не останемся в стороне». Идея о своей массовой поддержке буквально вколачивается в умы интернет-пользователей множеством сайтов, которые постоянно завышают количество участников пикетов в поддержку женского трио. В своем телевизионном обращении 28 июля кандидат то ли оговорилась, то ли сама поверила в неподтвержденную информацию, сообщив, что «в каждый город приходили тысячи, десятки тысяч людей с горящими глазами…». Но позвольте, где это было? Где собирались эти невидимые десятки тысяч?

Те, кто клюнет на эту наживку и проголосует так, как им велено (в ютубе даже инструкции на сей счет размещаются с завидным постоянством), рискуют остаться ни с чем, кроме той самой идеи перевыборов, которую ранее неоднократно озвучивала кандидат.

«Я хочу стать Президентом Республики Беларусь, но не ради должности, а для того, чтобы вернуть вам право выбора. Я пришла в политику не ради власти, а ради восстановления справедливости. Моя главная цель: провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Издам указ об изменении избирательного законодательства, подготовлю все к своей отставке и выборам нового Президента», – заявляет претендент на президентство.

Итак, пазл сложился. Говоря о себе, кандидат, по сути, признает собственную недееспособность в качестве Главы белорусского государства в течение установленного срока, заранее ограничивая перечень возлагаемых обязанностей лишь временной транзитной функцией передачи высших властных полномочий, в первую очередь, кому-то из альтернативного мужского трио «Тихановский – Бабарико – Цепкало». Все перечисленные претенденты, как известно, по различным причинам остались вне списка официально зарегистрированных ЦИК кандидатов – таким образом, речь идет об их реванше. То, что сейчас происходит, наглядно иллюстрирует известный принцип взаимовыгоды: «Ты – мне, я – тебе». Объединенный штаб этого кандидата создавался, исходя из чистой прагматики: дамы-единомышленницы поддерживают ее, а она в свою очередь – их ставленников: вот такая вырисовывается пошаговая «многоходовочка».

И вот тут самое время вспомнить о верховенстве закона, который, исходя из заявленных намерений, рискует утратить требуемую беспристрастность. «Дела в отношении политзаключенных будут прекращены. Все неправосудные приговоры и постановления за период избирательной кампании будут отменены с возвращением уплаченных штрафов и выплатой компенсаций пострадавшим», – обещает кандидат, заочно освобождая оппозиционных фигурантов административных и уголовных дел от всякой ответственности.

Чтобы «перезапустить» и по-новому активизировать предвыборную деятельность тех же Тихановского и Бабарико, сначала нужно отпустить их на свободу, причем как можно скорее: новые президентские выборы альтернативный кандидат намерен провести в течение полугода после 9 августа. Уложиться в сроки проще всего, если без лишних долгих разбирательств просто объявить упомянутых претендентов невиновными. По аналогии с Цезарем, объявившим свою жену вне подозрений, можно точно также в качестве аксиомы использовать принцип: «Выступаешь против нынешней власти – следовательно, невиновен». Вот только будет ли такой подход по-настоящему беспристрастным, честным и справедливым?

Еще один интересный момент: в стремлении изменить национальное избирательное законодательство до новых выборов кандидат-реформатор выходит за рамки постулатов действующей Конституции, в сторону … единоначалия – вразрез с существующим определенным порядком. «Я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя. Для обеспечения надзорных функций на переходный период мною будет назначен новый Генеральный прокурор и новый Председатель Верховного суда», – анонсирует дальнейшие действия в случае победы кандидат. Согласно нынешнему главному документу страны, Президент Беларуси назначает Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора и Председателя Верховного Суда с согласия Совета Республики – верхней палаты белорусского парламента, чьи полномочия, таким образом, урезаются. Критикуя досрочное голосование, кандидат, тем не менее, не намерен его упразднять, допуская «в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине» – то есть, по факту признавая его целесообразность.

Выход в свет предвыборной программы кандидата в Президенты в любом случае – весомый информационный повод. Не является в данном плане исключением и та, о которой идет речь. Спорных моментов при ее изучении возникает немало: тезис «пусть люди сами создают свои рабочие места» воспринимается не только руководством к самостоятельным действиям, но и как самоустранение государственной власти от решения проблемы, вариант «с убыточными предприятиями должны разобраться профессионалы» также неоднозначен: это как – реанимировать или закрыть? Будет ли во благо отмена «принудительного распределения», если вместе с ней молодой специалист лишается права на гарантированное первое рабочее место? И когда кандидат не связывает «посещение пропагандистских мероприятий» с обучением и воспитанием детей – не признается ли тем самым ненужность огромной постоянной работы школ, гимназий и лицеев по формированию взрослеющей личности – полноценной, гармонично развивающейся, вырастающей патриотом своей большой и малой родины? Конкурсы, выставки и концерты, театральные инсценировки, приуроченные к 23 февраля, 9 мая и прочим знаковым датам истории, внешкольные Уроки мужества, Вахты памяти у Вечного огня мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и других объектов, поездки по местам боевой славы своих прадедов: получается, все это теперь лишнее, несовременное, отжившее свой век?

Примечателен и прозвучавший по телевидению тезис о том, что «мы знаем, как сделать пенсии больше в разы». Этого, дескать, можно достичь, если отменить мероприятия, которые власть якобы проводит для себя. Что за мероприятия – остается только гадать. «Славянский базар» в Витебске или «Властелин села» в Александрии? А может Европейские или Евразийские игры? Или чемпионат мира по хоккею, затраты на который, кстати, полностью окупились.

Увы, смысл устраивать дебаты, полемизировать на эти и другие программные темы, сведен к абсолютному минимуму: еще до основного дня голосования уже опубликованными и озвученными заявлениями о краткосрочности своего президентства в случае победы кандидат свою программу фактически «обнулил».

Глеб МАЙСКИЙ .

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