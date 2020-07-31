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Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд
31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 17:30 до 20:30 на митинг в парк Дружбы народов через турникеты пришло не менее 63 тысяч человек, сообщает сайт ПЦ «Весна».
Еще несколько тысяч слушали речи из-за ограждения. Можно говорить о том, что в акции приняли участие около 70 тысяч человек.
Это делает митинг 30 июля крупнейшим в Беларуси с 1991 года.
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