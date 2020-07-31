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Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 17:30 до 20:30 на митинг в парк Дружбы народов через турникеты пришло не менее 63 тысяч человек, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Еще несколько тысяч слушали речи из-за ограждения. Можно говорить о том, что в акции приняли участие около 70 тысяч человек.

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Это делает митинг 30 июля крупнейшим в Беларуси с 1991 года.

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд
Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд

Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд
 
 
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  С 17:30 до 20:30 на митинг в парк Дружбы народов через турникеты пришло не менее 63 тысяч человек, сообщает сайт ПЦ «Весна». Еще несколько тысяч слушали речи из-за...
 
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