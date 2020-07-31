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В ожидании отвязки от «дорожного налога». За полгода ТО прошло на 35 процентов меньше авто, чем год назад
31.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За шесть месяцев этого года было выдано чуть больше 361 тысячи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает УП «Белтехосмотр».
Фото: Инга Шкелер
Всего за шесть месяцев 2020 года было выдано 361 205 разрешений. А вот за такой же период прошлого года — 556 701. Получается, количество автомобилей с пройденным техосмотром сократилось на 35,1 процента. Самое большое падение — в Гомельской и Гродненской областях (на 37,3 и 37,2 процента соответственно).
При этом в Минске ТО прошли 67 115 автомобилей, год назад — больше 102 тысяч.
Напомним, в прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей, притом что в республике было зарегистрировано 4 млн 380 тыс. транспортных средств.
Такое массовое игнорирование техосмотра связано с нежеланием водителей платить так называемый дорожный налог. Его ввели в 2014 году, и с тех пор количество машин с пройденным ТО начало сокращаться. Сейчас «дорожный налог» нужно оплачивать сразу за весь период разрешения на допуск к движению — то есть до следующего ТО. Для новых автомобилей этот срок составляет 2 года.
Власти уже не первый год обещают пересмотреть процедуру. Например, предлагалось дать возможность платить этот сбор раз в месяц и не привязывать уплату к прохождению техосмотра. Рассматривался также вариант включения сбора в стоимость топлива.
Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем — с 1 июля, потом с 1 января 2020-го. Однако документ так и не был подписан.
Недавно президент подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», в него вошли вопросы, на которые жаловались граждане, отдававшие подписи за Лукашенко. Одним из пунктов в списке было решение вопроса с отвязкой госпошлины от техосмотра.
В последний раз тема «дорожного налога» озвучивалась властями две недели назад: министр транспорта заверил, что от техосмотра сбор отвяжут «в ближайшее время», однако уточнил, что окончательный механизм до сих пор не определен: «Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации?» — рассказал министр.
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В ожидании отвязки от «дорожного налога». За полгода ТО прошло на 35 процентов меньше авто, чем год назад
За шесть месяцев этого года было выдано чуть больше 361 тысячи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 35 процентов меньше,...
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