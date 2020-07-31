В ожидании отвязки от «дорожного налога». За полгода ТО прошло на 35 процентов меньше авто, чем год назад

Источник материала: Виртуальный Брест

За шесть месяцев этого года было выдано чуть больше 361 тысячи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает УП «Белтехосмотр».





Фото: Инга Шкелер

Всего за шесть месяцев 2020 года было выдано 361 205 разрешений. А вот за такой же период прошлого года — 556 701. Получается, количество автомобилей с пройденным техосмотром сократилось на 35,1 процента. Самое большое падение — в Гомельской и Гродненской областях (на 37,3 и 37,2 процента соответственно).

При этом в Минске ТО прошли 67 115 автомобилей, год назад — больше 102 тысяч.

Напомним, в прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей, притом что в республике было зарегистрировано 4 млн 380 тыс. транспортных средств.

Такое массовое игнорирование техосмотра связано с нежеланием водителей платить так называемый дорожный налог. Его ввели в 2014 году, и с тех пор количество машин с пройденным ТО начало сокращаться. Сейчас «дорожный налог» нужно оплачивать сразу за весь период разрешения на допуск к движению — то есть до следующего ТО. Для новых автомобилей этот срок составляет 2 года.

Власти уже не первый год обещают пересмотреть процедуру. Например, предлагалось дать возможность платить этот сбор раз в месяц и не привязывать уплату к прохождению техосмотра. Рассматривался также вариант включения сбора в стоимость топлива.

Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем — с 1 июля, потом с 1 января 2020-го. Однако документ так и не был подписан.

Недавно президент подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», в него вошли вопросы, на которые жаловались граждане, отдававшие подписи за Лукашенко. Одним из пунктов в списке было решение вопроса с отвязкой госпошлины от техосмотра.

В последний раз тема «дорожного налога» озвучивалась властями две недели назад: министр транспорта заверил, что от техосмотра сбор отвяжут «в ближайшее время», однако уточнил, что окончательный механизм до сих пор не определен: «Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации?» — рассказал министр.