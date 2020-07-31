На границе образовались очереди на въезд в Беларусь со стороны России

Источник материала: Tut.by

На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал AUTO.TUT.BY белорусский дальнобойщик Бронислав.



Фото предоставлено читателем

Напомним, в среду в Беларуси задержали 33 «боевиков» из России. После этого власти Беларуси заявили об усилении мер безопасности, в частности говорилось и об усилении контроля на границах. Однако вчера AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1 до границы с Россией и никаких изменений не заметил. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».

— Я везу груз из России в Бельгию, Беларусь проезжаю транзитом. Раньше проблем с пересечением границы между нашими странами не было, все происходило очень быстро: проверка документов, иногда погранцы просили нас не выходя из кабины показать паспорт. А сегодня утром ситуация почему-то изменилась.



Фото предоставлено читателем

Около трех часов назад мужчина приехал к границе и уперся в очередь из грузовиков. Выяснилось, что оформление граждан россияне изменили: теперь пересекающим границу надо проходить паспортный контроль.

— Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят.

По имеющейся информации переписывают данные и водителей дальнобойщиков, и тех, кто едет на легковушках.



Фото предоставлено читателем

Бронислав отметил, что пока он стоял в очереди, колейка на российской стороне растянулась на четыре километра, а все полосы перед границей в обе стороны забиты транспортом.

— Пограничники не говорят, что происходит. Только ходят между машинами, регулируют, куда кому проехать можно, — отметил водитель.



Фото предоставлено читателем

AUTO.TUT.BY будет следить за ситуацией.