МИД Польши призвал Беларусь освободить политзаключенных

Телефонный разговор между Чапутовичем и Макеем, как сообщает польский МИД, состоялся в пятницу.





"Министр выслушал информацию о ситуации в Беларуси и обратил внимание на необходимость освобождения политзаключенных", - сообщили в МИД Польши.





Также Чапутович "подчеркнул поддержку Польши для независимости Беларуси и ее развития, условием которого является подлинный диалог власти с обществом".





Международные правозащитные организации признают политзаключенными 25 арестованных политиков и активистов, включая Виктора Бабарико, Павла Северинца и Николая Статкевича. Белорусские власти, в свою очередь, отрицают политическую подоплеку их задержаний.





Ранее Европарламент, Еврокомиссия, Госдепартамент, спецдокладчики ООН и власти ряда европейских государств выражали обеспокоенность в связи с ситуацией в Беларуси перед выборами. В свою очередь, официальный Минск подчеркивал, что выборы проходят исключительно в соответствии с белорусским законодательством.





Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.



