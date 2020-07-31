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Мальчик застрял в трубе при спуске с горки в Толочинском районе
Источник материала: ОНТ
В городском поселке Коханово (Толочинский район Витебской области) девятилетний мальчик при спуске с детской горки застрял в трубе. Ему понадобилась помощь спасателей,
Мальчик гостил у бабушки. Ребенок вышел во двор и начал играть на детской площадке. При спуске с горки колено мальчика застряло в трубе. Он не мог выбраться. Не смогли помочь и взрослые.
Работники МЧС использовали подручные средства и освободили ребенка. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал.
Фото: МЧС
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В городском поселке Коханово (Толочинский район Витебской области) девятилетний мальчик при спуске с детской горки застрял в трубе. Ему понадобилась помощь...
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