Мальчик застрял в трубе при спуске с горки в Толочинском районе

Источник материала: ОНТ

В городском поселке Коханово (Толочинский район Витебской области) девятилетний мальчик при спуске с детской горки застрял в трубе. Ему понадобилась помощь спасателей, информирует пресс-служба МЧС Беларуси.

Мальчик гостил у бабушки. Ребенок вышел во двор и начал играть на детской площадке. При спуске с горки колено мальчика застряло в трубе. Он не мог выбраться. Не смогли помочь и взрослые.

Работники МЧС использовали подручные средства и освободили ребенка. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал.

Фото: МЧС

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