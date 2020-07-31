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Мальчик застрял в трубе при спуске с горки в Толочинском районе

31.07.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик застрял в трубе при спуске с горки в Толочинском районе

В городском поселке Коханово (Толочинский район Витебской области) девятилетний мальчик при спуске с детской горки застрял в трубе. Ему понадобилась помощь спасателей, информирует пресс-служба МЧС Беларуси.

Мальчик гостил у бабушки. Ребенок вышел во двор и начал играть на детской площадке. При спуске с горки колено мальчика застряло в трубе. Он не мог выбраться. Не смогли помочь и взрослые.

Работники МЧС использовали подручные средства и освободили ребенка. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал.

Фото: МЧС

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В городском поселке Коханово (Толочинский район Витебской области) девятилетний мальчик при спуске с детской горки застрял в трубе. Ему понадобилась помощь...
 
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