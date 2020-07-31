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Митрополит Павел и архиепископ Кондрусевич выступили с обращениями о выборах

31.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы крупнейших в Беларуси церквей — православной и католической — обратились к верующим по случаю предстоящих президентских выборов.

Митрополит Павел и архиепископ Кондрусевич выступили с обращениями о выборах
Митрополит Павел в своем обращении отмечает напряженную общественно-политическую ситуацию в стране накануне выборов. Он призывает не поддаваться на провокации и не нарушать правопорядок: "В связи с этим Белорусская Православная Церковь призывает всех граждан страны, носителей разных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия. Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех вас, дорогие братья и сестры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка".

По словам главы Белорусской Православной Церкви, свой конституционный выбор граждане должны защищать "не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь".

В свою очередь митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призывает католиков делать выбор не под влиянием эмоций, а как "плоды постоянного раздумья, согласного с совестью и соответствующим распознанием, как говорит Папа Франциск". 

Он предлагает изучить программы кандидатов не только "с политической, экономической и социальной точек зрения, но и принять во внимание их отношение к социальному учению Церкви и общечеловеческим ценностям, а также моральных принципов, которые неизменны и поэтому не подлежат обсуждению и изменению".

Глава католического костела в Беларуси советует прежде всего обратить внимание на то, чтобы у кандидатов были следующие пункты:

— поддержка института семьи и уважение к ней как единому и неразрывному союзу мужчины и женщины с целью совместной жизни, рождения и воспитания потомства;

— защита Божьего дара жизни от зачатия до естественной смерти;

— свобода вероисповедания;

— забота о социальной справедливости;

— недопустимость аморальной деятельности и т.п.
 
 
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Главы крупнейших в Беларуси церквей — православной и католической — обратились к верующим по случаю предстоящих президентских выборов.
 
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