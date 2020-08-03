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Forbes назвал имена самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

03.08.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей из России. На первом месте находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Forbes назвал имена самых богатых звезд российского шоу-бизнеса
Его состояние оценивается в 9 млн долларов. На частых концертах или кооперативах «Ленинград» зарабатывает в среднем 150 тысяч долларов, сообщает издание.

Второе место занимает рэпер Егор Крид с состоянием в 6,9 млн долларов. На третьей позиции впервые Дима Билан (6,8 млн долларов). У рэпера Басты четвертое место (6,6 млн долларов).

Также в двадцатку богатейших вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Иван Ургант и Полина Гагарина. Доходы представителей шоу-бизнеса подсчитали за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля текущего года.

Стоит отметить, что за прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, или на 15 тысяч человек.
 
 
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей из России. На первом месте находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
 
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