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Стили одежды: этно, бохо и гранж. Как создать модные образы, рассказывает художник по костюмам

03.08.2020 22:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стили одежды: этно, бохо и гранж. Как создать модные образы, рассказывает художник по костюмам

Чем отличаются стили этно, бохо и гранж, когда они зародились и какие предметы гардероба характерны для каждого из них? Художник по костюмам Оксана Новикова рассказывает об особенностях трех стилей одежды и модных образах.   

1. Стиль этно. При создании коллекции многие дизайнеры ищут вдохновение в национальных костюмах и традициях различных народов: индейской культуре, африканской, индийской, азиатской (китайская, японская). Именно наличие национальных мотивов в одежде и аксессуарах является главной отличительной чертой стиля этно. Так как за основу берется национальная одежда, то чаще всего крой у изделий простой и лаконичный. Например, платья-туники, пончо, шаровары, халаты-кимоно. Зато цветовое решение может быть очень разнообразным – яркие контрастные насыщенные цвета (алый, бордовый, аквамарин, терракотовый, песочный), комбинирование принтов (полоска и клетка, зигзаги и орнаменты, большие и маленькие цветы). Ткани преимущественно натуральные – лен, хлопок, замша, шелк, шерсть. Также для этно-стиля характерны всевозможные головные уборы: тюрбаны, платки, соломенные шляпы, повязки и использование натуральных камней в украшениях и декоре одежды, металлические и деревянные бусы, браслеты, цепочки. Греческие сандалии с множеством ремешков, японская традиционная обувь гейш – окобо или гэта, меховые унты, мексиканские сандалии гуарачи – все это может служить вдохновением при создании современной обуви в стиле этно.  

2. Стиль бохо. Чаще всего он ассоциируется со стилем хиппи 60-х-70-х гг, но сюда можно добавить детали таких стилей как этно, милитари, сафари и цыганских элементов. Часто этот стиль в одежде предпочитают люди творческие.   Многослойность, небрежность, легкость, натуральность, фактурность – все это отличает стиль бохо. Материалы, используемые в пошиве, натуральные, мягкие, текучие (шелк, замша, хлопок, трикотаж, шерсть, бархат). Важным элементом является всевозможный декор одежды: бахрома, вязаные детали, кружево. Одну из главных ролей в стиле бохо играют аксессуары (бусы, браслеты, банданы, повязки, шнурки) и головные уборы. Шарфы и палантины могут быть дополнительными деталями, завязанными на голове или шее, а могут быть завязанными на поясе, накинутыми через плечо и быть основой образа. Цвета используются природные – хаки, охра, синий, вишневый, кремовый. Самый распространенный принт –цветочный, но может быть и геометрический, и национальная вышивка.   В одном комплекте могут сочетаться летящие шифоновые платья, замшевые жилеты, свободные брюки, ковбойские шляпы, сапоги. Но самое главное в образе – это дух свободы, независимости, яркость и легкость.

3. Стиль гранж. Еще один стиль в одежде, который проповедует свободу движения и самовыражения. Стиль зародился в середине 80-х гг. ХХ века. Ярким представителем этого стиля была музыкальная группа Nirvana. Небрежность, даже некоторая неряшливость является основой стиля гранж – рваные футболки в сочетании с рваными джинсами, поношенные рубашки и растянутые джемперы, футболки, заправленные только спереди. Цвета тоже немного «грязные» с примесью серого – хаки, синий, черный, бордовый. Клетка и абстракция – характерные принты. Сарафан из потертого денима, фланелевая рубашка, хлопковый комбинезон, свитер крупной вязки, рваные цветные колготки, грубые ботинки на шнуровке, косухи и жакеты оверсайз в сочетании с трикотажными шапками, растрепанными волосами – такая одежда заставит почувствовать себя фанаткой любимой гранж группы. 

 

 

 


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Чем отличаются стили этно, бохо и гранж, когда они зародились и какие предметы гардероба характерны для каждого из них? Художник по костюмам Оксана Новикова...
 
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