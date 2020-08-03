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Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел крупную во всех отношениях кражу

03.08.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел крупную во всех отношениях кражу

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Минск. Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел кражу, крупную во всех отношениях. Чтобы увезти добычу, похитителям понадобился автокран и тягач с полуприцепом. Когда началась уже наземная часть операции по задержанию, водитель фуры сослался на забывчивость.

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В прицепе под тентом находились комплектующие стрелочного перевода стоимостью почти 40 тысяч рублей. Ранее они были приобретены железнодорожной организацией для установки. По данным оперативников похитители рассчитывали дать деталям вторую жизнь. Через коммерческие структуры вновь продать строителям магистралей.  В организации и осуществлении схемы подозреваются предприниматели из Витебска и должностное лицо с подчинёнными из Минской дистанции пути.


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Теги: Новости, Витебск
 
 
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В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Минск. Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел кражу, крупную во всех отношениях. Чтобы увезти добычу, похитителям понадобился автокран и...
 
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