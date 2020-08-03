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«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

03.08.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До учебного года еще месяц каникул, но это для школьников. Преподаватели уже вовсю в подготовке, как и Национальный институт образования, рассказали в проекте «Сделано».  

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

Здесь уже готовы буквально запрыгнуть в портфель каждого белорусского школьника новые учебники. Содержание которых, к слову, обновляется с 2015-го. 17 свежих переплетов в этом году ждет 10-классников.

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования Министерства образования Беларуси:
Мы понимаем, что учебник на сегодня не может быть единственным источником информации, он должен выступать в том числе и навигатором, направляя ученика, направляя учителя к дополнительной информации. Речь идет об элементах дополненной реальности.

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

К новому учебному году подготовлено новое очень интересное пособие – Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой. Прекрасная дополненная реальность работает на визуализацию очень важных моментов, которая дает возможность иначе воспринимать тот текст, который размещен. Можно услышать голос Молотова, который объявляет о начале войны, и увидеть видео страшного для нашей истории момента. Это здорово дополняет образовательный процесс, и нам кажется, что мы сумели информационные технологии поставить на службу нашим образовательным целям.

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

QR-коды в системе образования – привычное дело. Но даже такое современное решение за пять-шесть лет (а именно столько школьные учебники находятся в обороте) может устареть.

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

Чтобы контент дополненной реальности был актуальным во все времена, на помощь институту пришли белорусские айтишники. Благодаря специальному приложению всё, что кроется за QR-кодом, теперь поддается поправкам. 

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев

Люди в материале: Людмила Романовская

 
 
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Новости Беларуси. До учебного года еще месяц каникул, но это для школьников. Преподаватели уже вовсю в подготовке, как и Национальный институт образования,...
 
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