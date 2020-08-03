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Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для полноты картины не хватает лишь обратного отсчета и кадров запуска. Будто настоящий центр управления полетами сегодня в первой столичной гимназии, рассказали в проекте «Сделано».
Во всю стену плазменный экран, рядом – интерактивная панель с 3D-физикой, географией, биологией. Информационные технологии сегодня успешно интегрировались и в изучение иностранных языков.
Путешествие по планете Земля или экскурсия по музеям Москвы? Запросто! Но о своих впечатлениях, пожалуйста, по-английски.
Ольга Воронкович, учитель английского языка гимназии №1 имени Ф. Скорины г. Минска:
Кстати, в умном классе к разного рода задачам – свое цветовое решение. Если сегодня, к примеру, контрольная, то настроение этой панели красное.
В кабинете есть и сейф для личных гаджетов, на уроках они только приветствуются. К слову, не только в гимназии, во всем Ленинском районе Минска информатизации и цифровизации образования уделяется пристальное внимание. Даже конкурс на лучший IT-кабинет придумали. Эта гимназия и здесь оказалась первой. Не только по номеру.
Ольга Воронкович:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев
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Новости Беларуси. Для полноты картины не хватает лишь обратного отсчета и кадров запуска. Будто настоящий центр управления полетами сегодня в первой столичной...
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