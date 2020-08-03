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Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

03.08.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для полноты картины не хватает лишь обратного отсчета и кадров запуска. Будто настоящий центр управления полетами сегодня в первой столичной гимназии, рассказали в проекте «Сделано».   

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Во всю стену плазменный экран, рядом интерактивная панель с 3D-физикой, географией, биологией. Информационные технологии сегодня успешно интегрировались и в изучение иностранных языков.

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Путешествие по планете Земля или экскурсия по музеям Москвы? Запросто! Но о своих впечатлениях, пожалуйста, по-английски.

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Ольга Воронкович, учитель английского языка гимназии №1 имени Ф. Скорины г. Минска:
Здесь я работаю почти 20 лет, и, конечно, могу оценить, как со временем динамично изменялось мое учебное заведение. Если мы говорим про использование информационных технологий, мы явно выросли. И сегодня я рада продемонстрировать вам наш IT-кабинет и наш плазменный экран, который позволяет мне как учителю английского языка делать мои уроки разнообразными, насыщенными, занимательными. 

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Кстати, в умном классе к разного рода задачам свое цветовое решение. Если сегодня, к примеру, контрольная, то настроение этой панели красное.

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

В кабинете есть и сейф для личных гаджетов, на уроках они только приветствуются. К слову, не только в гимназии, во всем Ленинском районе Минска информатизации и цифровизации образования уделяется пристальное внимание. Даже конкурс на лучший IT-кабинет придумали. Эта гимназия и здесь оказалась первой. Не только по номеру.

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Ольга Воронкович:
Для меня лично и для наших учителей – это и облегчение, и ответственность. Вы даже знаете, наши учащиеся живут в мире компьютерных технологий, и возможность правильно организовать их время накладывает на педагога груз ответственности. Но, с другой стороны, в то время, как многие преподаватели отказываются от мобильных телефонов или запрещают пользоваться интернетом, мы активно используем в своем процессе, но на благо обучающего контента. 

Где гаджеты не под запретом. Как обучают школьников в минском IT-кабинете?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев

Люди в материале: Ольга Воронкович

 
Теги: Минск
 
 
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